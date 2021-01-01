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Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания

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Ivona рассказывает о бьюти-средстве, без которого не обойтись в уходе за кожей зимой.
Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания
Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания
pinterest.com

Что такое пудра для умывания?

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Пудра для умывания, как и другие очищающие средства, создана для избавления кожи от грязевых частиц, себума и мертвых клеток. По консистенции она похожа на детскую присыпку, но на этом сходство заканчивается: у нее совсем другая рецептура, да и способ применения тоже. Перед тем, как нанести пудру на лицо, ее нужно смешать с небольшим количество теплой воды, чтобы получилась кремообразная основа или воздушная пена. Густота зависит от того, как именно вы планируете использовать средство.

Пудра для умывания
Пудра для умывания
pinterest.com

Почему ее стоит включить в зимний уход?

В составе – минимальное количество консервантов

Бактерии и плесень любят влажную среду, поэтому, чтобы не допустить их размножения, производителям косметики приходится идти на разнообразные ухищрения. Одно из них — добавлять побольше консервантов в состав средства. В случае с пудрой этого не требуется. Она выглядит как порошок и соприкасается с водой непосредственно перед применением.

Пудра для умывания многофункциональна

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Посчитайте, сколько средств для очищения лица стоит у вас на полочке в ванной? Наверняка не одно, не два, а как минимум три. Необходимо ведь и макияж вечером снять, и умыться, и удалить ороговевший слой, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. С пудрой для умывания на вашей косметической полочке освободиться много места. Если развести пудру несколькими каплями теплой воды, получится мягкий эксфолиант, если добавить чуть больше жидкости — средство для умывания, еще больше воды — воздушная пена, которая смывает любой макияж.

Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания
Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания
pinterest.com

Подходит для всех типов кожи (даже для чувствительной)

В большинстве скрабов содержатся абразивные частицы или микрошарики. Они царапают кожу, разрушая ее гидролипидную мантию, а та в ответ реагирует воспалениями и преждевременным старением. С пудрой для умывания все обстоит иначе. В их составе — только растительные ингредиенты, которые бережно удаляют отмершие клетки даже с чувствительной кожи.

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Теги: пудра для умывания, уход за лицом зимой, как ухаживать за кожей зимой
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Источник: ivonа bigmir)net

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