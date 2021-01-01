Ivona рассказывает о бьюти-средстве, без которого не обойтись в уходе за кожей зимой.

Что такое пудра для умывания?

Читай также: Зачем по утрам протирать лицо кубиком льда

Пудра для умывания, как и другие очищающие средства, создана для избавления кожи от грязевых частиц, себума и мертвых клеток. По консистенции она похожа на детскую присыпку, но на этом сходство заканчивается: у нее совсем другая рецептура, да и способ применения тоже. Перед тем, как нанести пудру на лицо, ее нужно смешать с небольшим количество теплой воды, чтобы получилась кремообразная основа или воздушная пена. Густота зависит от того, как именно вы планируете использовать средство.

Пудра для умывания pinterest.com

Почему ее стоит включить в зимний уход?

В составе – минимальное количество консервантов

Бактерии и плесень любят влажную среду, поэтому, чтобы не допустить их размножения, производителям косметики приходится идти на разнообразные ухищрения. Одно из них — добавлять побольше консервантов в состав средства. В случае с пудрой этого не требуется. Она выглядит как порошок и соприкасается с водой непосредственно перед применением.

Пудра для умывания многофункциональна

Читай также: Как ухаживать за сухой кожей рук зимой

Посчитайте, сколько средств для очищения лица стоит у вас на полочке в ванной? Наверняка не одно, не два, а как минимум три. Необходимо ведь и макияж вечером снять, и умыться, и удалить ороговевший слой, чтобы кожа выглядела свежей и сияющей. С пудрой для умывания на вашей косметической полочке освободиться много места. Если развести пудру несколькими каплями теплой воды, получится мягкий эксфолиант, если добавить чуть больше жидкости — средство для умывания, еще больше воды — воздушная пена, которая смывает любой макияж.

Незаменимая вещь: зачем зимой нужна пудра для умывания pinterest.com

Подходит для всех типов кожи (даже для чувствительной)

В большинстве скрабов содержатся абразивные частицы или микрошарики. Они царапают кожу, разрушая ее гидролипидную мантию, а та в ответ реагирует воспалениями и преждевременным старением. С пудрой для умывания все обстоит иначе. В их составе — только растительные ингредиенты, которые бережно удаляют отмершие клетки даже с чувствительной кожи.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.