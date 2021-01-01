Ivona делится лайфхаками, которые помогут забыть о черных точках на лице.

ТОП-5 советов, как избавиться от черных точек на лице pinterest.com

Читай также: ТОП-5 ошибок в уходе за кожей зимой

1. Наносите маску с белой глиной плотным слоем только на проблемные участки! Но в любом случае избегайте нежных зон вокруг глаз и губ (эти части лица склонны к сухости из-за отсутствия сальных желез).

2. Тем, кто привык доверять только своим рукам, гладкость кожи обеспечат гели с отшелушивающими частицами, бальзамы, пенки и другие средства для ежедневного применения. Их ассортимент сейчас невероятно широк. Выбирайте, что вам больше подходит по типу кожи, аромату, текстуре и бюджету. Главное, не забывайте пользоваться утром и вечером, а потом увлажнять кожу.

ТОП-5 советов, как избавиться от черных точек на лице pinterest.com

Читай также: Зачем по утрам протирать лицо кубиком льда

3. Экстренно избавиться от черных точек на носу помогут и специальные патчи, которые часто продаются в аптеках. Специальный пластырь нужно наклеить на проблемный участок, а затем удалить вместе с загрязнениями. Просто, быстро, эффективно и недорого. Однако коренным образом проблему черных точек эти средства не решат.

4. Забудьте о домашней механической чистке. Выдавливая черные точки, вы только травмируете и растягиваете поры. В итоге они начнут загрязняться еще больше. Да и косметологи этой методике предпочитают ультразвуковую чистку. После нее лицо не выглядит так, будто вас покусал рой пчел. Делайте эту процедуру раз в 2-3 месяца — и забудете о черных точках.

ТОП-5 советов, как избавиться от черных точек на лице pinterest.com

Читай также: Как избавиться от темных кругов под глазами

5. Стоит также пересмотреть свой образ жизни: нужно первым делом перестать есть много жирной пищи, сладкого, употреблять алкоголь и т.д. Эти продукты только ухудшают состояние кожи, провоцируя выделение лишнего кожного сала. И наоборот, употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, белком, витаминами А и Е, способствует улучшению пищеварения, а значит, и кожа становится более здоровой.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.