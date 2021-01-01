Избегаем неприятных последствий: как ухаживать за кожей ног в зимние холода

Ivona делится основными правилами по зимнему уходу за кожей ног.

Увлажнение и питание

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Помните про крем. Мы уже привыкли к увлажняющим кремам для рук, но не всегда покупаем аналогичное средство для ступней ног. Так, лучше для ухода использовать специально предназначенные для них баночки: они обычно имеют более плотную текстуру, а также содержат в составе специальные компоненты вроде аллантоина, экстракта зеленого чая, ментола и оксида цинка, которые смягчают грубую кожу стоп и предотвращают сухость. Если кожа ног огрубела, перед сном намажьте ее толстым слоем жирного крема (с содержанием масел более 40%) и не забудьте про шерстяные носочки.

Очищение и пилинг

Не пренебрегайте скрабами. Качественные средства не только гарантируют очищение, но и питают и увлажняют кожу. Как правило, в их состав включают различные масла, которые успокаивают и смягчают кожу. Также большинство современных скрабов для ног оказывают противовоспалительное, успокаивающее и тонизирующее действие за счет входящих в них компонентов и растительных и минеральных добавок.

Как ухаживать за кожей ног в зимние холода pinterest.com

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В борьбе за гладкую и приятную на ощупь коже ступней выручает также электрическая пилка. Она для Вас станет вашим своеобразным beauty-спасением. Хорошие электрические пилки способны буквально творить чудеса, избавляя от натоптышей и огрубевшей кожи. Не зря они обрели такую мегапопулярность.

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