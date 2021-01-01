Зимняя проблема: как ухаживать за сухой кожей рук

Ivona делится советами, как правильно ухаживать за сухой кожей рук в зимний период.

Утепляемся

Простое, но очень важное правило: перед выходом на улицу не забывайте надевать теплые перчатки или варежки.

Надеваем перчатки pinterest.com

Предупреждаем развитие сухости и шелушения

После мытья тщательно вытирайте руки полотенцем. В общественных местах откажитесь от сушилок-автоматов, вместо этого протирайте руки сухими салфетками.

Совет: в зимнее время сухой воздух помещений буквально вытягивает влагу из кожи. Чтобы увлажнить его, совсем не обязательно приобретать специальное оборудование. Достаточно разместить у источника отопления небольшую емкость с водой.

Защищаем нежную кожу рук

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Средства бытовой химии, которые мы используем для уборки, сказываются не лучшим образом на состоянии кожи рук, которая и так разрушается под действием мороза и холода. Они вредят защитному слою эпидермиса, могут вызвать раздражение и появление трещин. Чтобы защитить ее, перед уборкой или мытьем посуды надевайте бытовые перчатки, желательно на хлопчатобумажной основе. Так вы убережете руки от действия агрессивных веществ, предотвратите развитие сухости и раздражения.

Принимаем витамины и пьем воду

В зимний период потребность организма в витаминах и микроэлементов возрастает. Дефицит этих веществ приводит к тому, что кожа рук зимой сильно шелушится и сохнет. Она приобретает нездоровый оттенок и грубеет. Курс комплексных витаминно-минеральных препаратов поможет сохранить красоту и здоровье кожи рук зимой. Для поддержания водного баланса выпивайте 1.5-2 л воды в день.

Пьем достаточное количество воды pinterest.com

Как ухаживать за кожей рук зимой с помощью косметики?

Очищение

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Для мытья рук зимой лучшим вариантом станет специальное косметическое мыло. Оно содержит компоненты, питающие и увлажняющие кожу, и, в отличие от обычного, не пересушивает кожу. Также мойте руки под теплой водой: холодная может привести к шелушению, а горячая – стать причиной образования трещин.

Тщательно очищаем руки pinterest.com

Глубокое увлажнение

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Если руки уже обветрились или огрубели на морозе и начали шелушиться, вернуть им гладкость и нежность помогут специальные косметические перчатки. Особая гелевая пропитка содержит натуральные активы с увлажняющим, заживляющим и омолаживающим действием: керамиды, масло жожоба, масло лаванды и другие. Активные компоненты благоприятно влияют не только на кожу кистей, но и на кутикулу ногтей: они размягчают ее, препятствуют образованию мозолей и заусенцев. Пользоваться косметическими перчатками очень удобно: Вы просто надеваете их на чистые ручки на 20-30 минут ежедневно. Для максимального эффекта их можно оставить на всю ночь.

Питание и защита кожи рук зимой Выбираем эффективный крем для рук pinterest.com

Крем для рук в любое время года должен быть незаменимым «гостем» Вашей сумочки, а зимой уж тем более. Отдавайте предпочтение средствам с насыщенной жирной текстурой.

Совет: при выборе крема для ухода за кожей рук зимой обратите внимание на активные компоненты. Эффективное средство, которое надежно защищает и восстанавливает кожу, содержит:

мощные увлажнители – мочевину, аллантоин, глицерин

питательные масла – оливковое, карите, жожоба

природные антиоксиданты – витамины А, Е, F, С

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