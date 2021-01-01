Микроманикюр: что это такое и как его повторить

Ivona делится самым трендовым вариантом маникюра для весеннего сезона.

Самый свежий зимний тренд: что такое микроманикюр и как его повторить https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

Маникюрные тренды меняются так же быстро, как и в макияже или одежде. Но это не означает, что им нужно слепо следовать, однако в них можно вполне черпать вдохновение и трансформировать во что-то новое, придумав собственную вариацию.

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В прошлом году наши ногти как никогда отдыхали от покрытия— все из-за закрытых в период карантина салонов красоты. Конечно, кто-то из нас делал маникюр сам, но в большинстве случаев ногти девушек находились в своём естественном состоянии. Собственно, исходя из этого и появился новый тренд - микро или скинни-френч. Он уже успел обрести свою популярность, и вовсе не планирует сдавать позиции в 2021 году.

Самый свежий зимний тренд: что такое микроманикюр и как его повторить https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

Микроманикюр — естественное и сдержанное покрытие, которое имеет схожесть с обычным френчем. От традиционного французского маникюра его отличает то, что полоска у конца ногтя делается более тонкой и, чаще всего, - разноцветной. Свою популярность такой вид маникюра получил из-за того, что его запросто можно сделать дома самой, без похода в салон — и он будет выглядеть стильно и свежо.

Самый свежий зимний тренд: что такое микроманикюр и как его повторить https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

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Кроме того, подойдёт такой вариант дизайна абсолютно для любой формы и размера ногтевой пластины. Не спорим, что профессионал в салоне сделает микроманикюр быстрее и аккуратнее. Но можно потренироваться и самой. А вдруг Вы откроете в себе новый талант и страсть к этому делу, что абсолютно не исключено.

Самый свежий зимний тренд: что такое микроманикюр и как его повторить https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

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