Мраморный маникюр - тренд весны 2021: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных минералов
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Мраморный маникюр не теряет популярности несколько лет подряд, даже в этом году уже успел получить второе дыхание.
Теперь «минеральное» покрытие стало цветным, в конфетных оттенках голубого или розового, или максимально приближенным к естественным цветам и фактуре полудрагоценных камней.
Особый шик — цветной мраморный маникюр с золотыми акцентами. Например, в виде мелкой крошки, имитирующих рисунок камня, или тонких линий по контуру ногтя.
С плотным многоцветным покрытием
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Вариант для тех, кто даже зимой не готов отказаться от темных оттенков и насыщенных цветов, отдавая предпочтение стильным экспериментам.
С золотой фольгой, имитирующей рисунок камня
Маникюр, похожий на причудливый гибрид карамельки и розового кварца с редкими золотыми прожилками.
Диагональный
Такой маникюр визуально сужает кончики пальцев и подойдет обладательницам коротких и широких ногтей.
Объемный белый
Чтобы белый лак не смотрелся скучно и плоско, попросите мастера по маникюру добавить мраморных прожилок и (если этого все еще мало) пару крошек золотой фольги.
Мрамор + глянец
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Если смелости на полностью мраморный маникюр пока не хватает, примерьте его на одном или двух пальцах, сделав частью акцентного маникюра.
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