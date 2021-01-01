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Мраморный маникюр - тренд весны 2021: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных минералов

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Ivona делится лучшими идеями для дизайна ногтей в мраморных вариациях.
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

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Мраморный маникюр не теряет популярности несколько лет подряд, даже в этом году уже успел получить второе дыхание.

Теперь «минеральное» покрытие стало цветным, в конфетных оттенках голубого или розового, или максимально приближенным к естественным цветам и фактуре полудрагоценных камней.

Особый шик — цветной мраморный маникюр с золотыми акцентами. Например, в виде мелкой крошки, имитирующих рисунок камня, или тонких линий по контуру ногтя.

С плотным многоцветным покрытием

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Вариант для тех, кто даже зимой не готов отказаться от темных оттенков и насыщенных цветов, отдавая предпочтение стильным экспериментам.

Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

С золотой фольгой, имитирующей рисунок камня

Маникюр, похожий на причудливый гибрид карамельки и розового кварца с редкими золотыми прожилками.

Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

Диагональный

Такой маникюр визуально сужает кончики пальцев и подойдет обладательницам коротких и широких ногтей.

Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

Объемный белый

Чтобы белый лак не смотрелся скучно и плоско, попросите мастера по маникюру добавить мраморных прожилок и (если этого все еще мало) пару крошек золотой фольги.

Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

Мрамор + глянец

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Если смелости на полностью мраморный маникюр пока не хватает, примерьте его на одном или двух пальцах, сделав частью акцентного маникюра.

Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
Мраморный маникюр: лучшие идеи для ногтей в оттенках натуральных материалов
pinterest.com

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Теги: мраморный маникюр, идеи для дизайна ногтей 2021, модный маникюр, идеи для маникюра
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Источник: ivonа bigmir)net

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