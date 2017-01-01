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Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже

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Маникюр, который будет смотреться на миллион.
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com

Бледно-розовый

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Бледно-розовый лак удобен в носке и позволяет забыть о новой записи на маникюр как минимум на две недели. Такой маникюр смотрится настолько универсально, что под него можно придумать разнообразное количество образов.

Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com

Французский маникюр

Благодаря французскому маникюру руки смотрятся благородно и ухоженно, дизайн позволяет носить любые украшения (от тонких до массивных колец), а посетительница салона перестает ломать голову над тем, какой лак выбрать. Просто, как всё гениальное!

Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com

Оттенки красного

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Не всё же ходить с розовым, бежевым и нюдовым маникюром! Красный — цвет, который выгодно смотрится и подходит практически ко всему. Главное – помните, что столь яркий вариант требует умеренной длины — в противном случае, маникюр будет выглядеть вульгарно. Богаче всего смотрятся благородные винные оттенки.

Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
pinterest.com

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Теги: идеи для дизайна ногтей 2021, маникюр 2021, французский маникюр, нюдовый маникюр, красный маникюр
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Источник: ivonа bigmir)net

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