Идеи для дизайна ногтей, которые сделают образ дороже
Бледно-розовый
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Бледно-розовый лак удобен в носке и позволяет забыть о новой записи на маникюр как минимум на две недели. Такой маникюр смотрится настолько универсально, что под него можно придумать разнообразное количество образов.
Французский маникюр
Благодаря французскому маникюру руки смотрятся благородно и ухоженно, дизайн позволяет носить любые украшения (от тонких до массивных колец), а посетительница салона перестает ломать голову над тем, какой лак выбрать. Просто, как всё гениальное!
Оттенки красного
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Не всё же ходить с розовым, бежевым и нюдовым маникюром! Красный — цвет, который выгодно смотрится и подходит практически ко всему. Главное – помните, что столь яркий вариант требует умеренной длины — в противном случае, маникюр будет выглядеть вульгарно. Богаче всего смотрятся благородные винные оттенки.
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