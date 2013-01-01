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Естественно, привязка к празднику более, чем условна. 8 марта, как и в любой другой день в году, женщины должны чувствовать себя особенными и уверенными в себе. А потому, сравнивая праздничный весенний маникюр с простым классическим, мы для себя ставим между ними отличия.

Абсолютно неважно, какой дизайн ногтей в итоге вы выберете — френч, покрытие темными оттенками, или решите сделать в духе нюдового минимализма, — вы все равно будете прекрасны.

Главное, чтобы ваш нейл-арт нравился исключительно вам, поднимал настроение, и только. Для вдохновения мы собрали подборку эффектных маникюров, которые помогут вам определиться с выбором.

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

Какой маникюр сделать на 8 марта: 10 лучших идей pinterest.com

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