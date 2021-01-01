Прочь безвкусицу!

Разноцветные стразы

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Понимаем желание украсить стразами готовый маникюр, особенно если он сделан в сдержанных, холодных или темных оттенках. Но стразы – это давно уже антитренд в маникюре. Однако, можно присмотреться к более современным решениям — новые идеи вовсе не исключают сверкающих акцентов в виде классических блесток или серебристых полосок.

Матовое яркое покрытие

Выбирая кричащие неоновые краски и цвета, стоит оглянуться в поисках актуальных идей, чтобы исключить устаревшие варианты. Яркие оттенки + удлиненная форма ногтей с заостренными кончиками + матовый финиш - сочетание несовременное.

5 безвкусных вариантов маникюра, которые выходят из моды pinterest.com

Ногти-обои

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Сейчас список главных трендов в маникюре возглавляет минимализм, что вполне предсказуемо. Поэтому от узоров, цветочных мотивов следует отказаться. Какими бы симпатичными они вам не казались, воздержитесь от соблазна покрыть таким принтом ногти, чтобы не ходить с маникюром, напоминающим о любимых обоях.

5 безвкусных вариантов маникюра, которые выходят из моды pinterest.com

Неон + геометрия

Геометрия в дизайне маникюра — треугольники, квадраты, параллельные и пересекающиеся прямые тихо выходят из моды сами, так что не стоит привлекать внимание к неактуальным способам росписи броскими цветами.

5 безвкусных вариантов маникюра, которые выходят из моды pinterest.com

Цветочная роспись

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Здесь не играет роль цвет маникюра – будь то черное или нюдовое исполнение. Кустарная «флористика» на ногтях смотрится неактуально, передавая нам «антитрендовый привет» из времен десятилетней давности.

5 безвкусных вариантов маникюра, которые выходят из моды pinterest.com

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