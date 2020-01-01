Ivona рассказывает о проблеме ломкости ногтей: как исправить и предостеречь.

Проблемы с ногтями: почему они ломаются и как это исправить pinterest.com

1. Организму не хватает железа

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Вогнутыми и ломкими ногти могут стать из-за недостатка железа (анемии). Гемоглобин помогает переносить кислород по организму, в том числе и в ногтевые пластины. Стоит сдать анализ крови на железо и гемоглобин и добавить в рацион шпинат, фасоль, говяжью печень.

2. Ты наносишь лосьон для рук только утром

Или не пользуешься им вообще. А дерматологи рекомендуют обновлять его после каждого мытья рук. Вода сушит кожу - и ту часть, которая скрыта под ногтевой пластиной, тоже. А это значит, что ногти начинают ломаться и слоиться. Когда намазываешь руки, обрати внимание, чтобы лосьон или крем попал на кожу со всех сторон от ногтей.

3. Ты постоянно что-то печатаешь

Помнишь этот стук ногтей о клавиатуру? Он не только мешает другим, но и приводит к тому, что ногти слоятся и ломаются. Если это стало проблемой — укороти ногти, чтобы печатать подушечками пальцев. Для смартфонов и планшетов можно купить специальный стилус и набирать тексты им.

4. Ты отрезаешь кутикулу

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Эти маленькие участки кожи у основания ногтя предотвращают попадание воды и микробов под ногтевую пластину. Если их удалять — этого бастиона защиты не будет. Поэтому лучше всего аккуратно отодвигать ее, но не отрезать.

5. Ты носишь лак слишком долго

Он иссушает ногтевую пластину, делая ее слабой и ломкой. Лучше всего снимать лак не позже, чем через 5 дней, и потом дать ногтям еще пару дней свободы без покрытия.

6. Ты неправильно снимаешь лак

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Уже давно доказано, что использование ацетона вредит ногтям. Но многие жидкости для снятия лака, не содержащие ацетон, тоже не слишком полезны. Лучше всего пользоваться жидкостью с маслами в составе - они увлажнят ногтевую пластину.

7. Организму не хватает витаминов группы B

Сейчас модно говорить, что синтетические витамины бесполезны. Но биотина это в любом случае не касается - он очень важен для здоровья волос и ногтей. При недостатке биотина ногти становятся хрупкими и ломкими. Его много в яйцах, лососе, миндале, но можно принимать по 2,5 мг в день в таблетках.

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