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Будет ярко: главные тренды маникюра этой зимы

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Ivona делится основными трендами маникюрной индустрии, которые будут на пике популярности в зимнем сезоне.
Несколько цветов
Несколько цветов
pinterest.com

Несколько цветов

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Этот вариант для тех, кто никак не может определиться с дизайном. Вместо того, чтобы остановиться на одном оттенке, выбирайте сразу несколько. Это может быть максимально лаконичное сочетание нескольких оттенков нюда, а может — смелый эксперимент. Забудьте о правилах и не бойтесь переборщить с цветом! Чтобы быстрее дождаться весны, выбирайте яркий маникюр, в котором задействованы контрастные, непохожие оттенки. Нужно же как-то разукрашивать эти хмурые дни!

Геометрическая асимметрия

Геометрическая асимметрия
Геометрическая асимметрия
pinterest.com

Геометрия на ногтях— один из главных маникюрных трендов этой зимы. Дизайн может быть разного уровня сложности — от минималистичных линий до объемных многогранных фигур — здесь все зависит от вашей фантазии. Смело комбинируйте оттенки ярких цветов, которые не дадут заскучать, не смотря на погоду за окном.

Черно-белая классика

Черно-белая классика
Черно-белая классика
pinterest.com

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Самый универсальный и практичный выбор для поклонников минимализма, которые не готовы к экспериментам с яркими цветами. Главный плюс такого маникюра — он сочетаем с любым образом в одежде, и абсолютно не собирается покидать ряды модных трендов.

Блестки

Блестки
Блестки
pinterest.com

Совсем скоро будем встречать Новый год, и самое время подумать о праздничном маникюре. На помощь всегда спешат любимые блестки, которые безоговорочно находятся в модных тенденциях каждый сезон. Сверкайте, экспериментируйте! Главное правило гласит о том, чтобы все блестело в тон елочной гирлянде.

Темно-синий

Темно-синий
Темно-синий
pinterest.com

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Вполне можно выбрать классический синий или его более глубокие, насыщенные вариации, ведь сложно придумать более «зимний» цвет. Однотонное покрытие или яркий дизайн — выбор за вами. Одно можно сказать точно, с таким маникюром вы точно не останетесь незамеченными.

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Теги: главные маникюрные тренды зимы-2021
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Источник: ivonа bigmir)net
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