Ivona делится главными преимуществами и недостатками популярного покрытия.

Вред или польза: основные плюсы и минусы нанесения гель-лака pixabay.com/

Читай также: Идеи для маникюра с градиентом

Гель-лак на рынке появился относительно недавно, но буквально в первые же годы у него появилась масса поклонниц. Все дело заключается в уникальном сочетании нерастворимого геля (который раньше использовали для наращивания ногтей) и обычного лака.

Преимущества гель-лака

Гель-лак не теряет глянцевый блеск не стирается на кончиках на 3-4 день, как обычный лак.

Гель-лак держится от двух до четырех недель. Это та особенность, за которую его ценят и любят.

Читай также: 5 актуальных трендов в маникюре В составе гель-лака нет вредных компонентов, например, формальдегида, который часто встречается в обычных лаках для ногтей.

В составе гель-лака нет вредных компонентов, например, формальдегида, который часто встречается в обычных лаках для ногтей. Гель-лак защищает ногтевую пластину от внешнего механического воздействия, способствуя тем самым ее укреплению.

от внешнего механического воздействия, способствуя тем самым ее укреплению. Такое покрытие позволяет экспериментировать даже с объемным дизайном, прикреплять стразы, создавать эффектный маникюр, который непросто повторить с помощью обычных лаков.

Гель-лак не имеет резкого запаха, свойственного обычным лакам.

Недостатки гель-лака

Дело в том, что гель лак не может высохнуть на воздухе. Для его полимеризации требуется ультрафиолетовая или led-лампа, под воздействием световых волн которой полимеры гель-лака выстраиваются в прочную сетку и затвердевают.

Читай также: Как укрепить ногти в домашних условиях Гель-лак может вызывать ощущение жжения при сушке в лампе. Это связано с химической реакцией, которая происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Она может быть более или менее выраженной, и зависит не только от характеристик продукта, но и от индивидуальных болевых ощущений. Если стало горячо – на секунду вытащите руку из лампы и затем поместите снова, чтобы слегка замедлить процесс полимеризации.

Гель-лак может вызывать ощущение жжения при сушке в лампе. Это связано с химической реакцией, которая происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Она может быть более или менее выраженной, и зависит не только от характеристик продукта, но и от индивидуальных болевых ощущений. Если стало горячо – на секунду вытащите руку из лампы и затем поместите снова, чтобы слегка замедлить процесс полимеризации. Для нанесения гель-лака требуется шлифовать ногтевую пластину, из-за чего она раз за разом становится тоньше, что может привести к ее ломкости и расслоению.

Снятие гель-лака может быть не только долгим и сложным, но и опасным для ногтей, так как потребуются ватные диски, фольга и пушер. Но повреждает ногти не сам гель-лак, а неосторожное обращение с инструментами.

Ранее мы писали о лучших идеях для матового маникюра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.