Готовимся к празднику: лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021

Ivona делится модной подборкой идей для новогоднего маникюра.

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Новогодняя ночь уже вовсю к нам близится, и пора бы подумать, какой маникюр сделать на самый долгожданный праздник в году. Вариантов уйма: блестки, бархатный песок, яркие принты. Чему отдать предпочтение-решать только Вам, девочки. Мы сделали подборку стильных и модных идей, берите на заметку. Напомним, основными цветами будущего года будут золотистые и серебристые оттенки, голубой, белый, металлик. Поэтому точно будем сверкать и блестеть!

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

Лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021 pinterest.com

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