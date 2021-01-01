Готовимся к празднику: лучшие идеи для новогоднего маникюра 2021
Ivona делится модной подборкой идей для новогоднего маникюра.
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Новогодняя ночь уже вовсю к нам близится, и пора бы подумать, какой маникюр сделать на самый долгожданный праздник в году. Вариантов уйма: блестки, бархатный песок, яркие принты. Чему отдать предпочтение-решать только Вам, девочки. Мы сделали подборку стильных и модных идей, берите на заметку. Напомним, основными цветами будущего года будут золотистые и серебристые оттенки, голубой, белый, металлик. Поэтому точно будем сверкать и блестеть!
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