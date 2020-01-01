Ведущий программы «Мисливці за дивами» ХАС поделился самыми интересными местами в Украине, которые нужно посетить на майские праздники.

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Ведущий тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами» на канале «Украина» ХАС признается – он любитель активного отдыха. Подбирая места для путешествий, рэпер обращает внимания на красоты и достопримечательности, которые можно посетить поблизости. Так, артист собрал свой ТОП мест в Украине, куда можно отправиться в начале мая.

Ведущий «Мисливці за дивами» ХАС depositphotos.com

Каменец-Подольский, Бакота и Хотин

Старая часть Каменца-Подольского и его средневековые замки и крепости манят туристов со всей Украины. Загадочный и таинственный мир погружает в особое настроение, приближая к самым удивительным фрагментам истории. К тому же природа города в мае невероятно живописна. Приехав сюда в это время, вы получите возможность созерцать весенний облик восхитительного каньона реки Смотрич, наслаждаясь самыми великолепными природными красотами!

Всего в 55-ти км от города находится затопленное село Бакота. Неимоверные красоты, уникальный климат, трагическая история и остатки скального монастыря. Это место невозможно обойти стороной!

И конечно, невозможно, отдыхая в этих краях, не посетить Хотин. Город расположен всего в 30 км от Каменца-Подольского, к тому же здесь можно остановиться и за день-второй посетить все достопримечательности: невероятный замок, церкви, музеи, ощутить атмосферу города и насладиться местными блюдами.

Как добраться: до Каменца-Подольского ходят поезда и туристические автобусы, а вот дальше – решать вам. Можно взять в аренду авто или воспользоваться услугами общественного транспорта. Но обратите внимание на особенности расписания.

до Каменца-Подольского ходят поезда и туристические автобусы, а вот дальше – решать вам. Можно взять в аренду авто или воспользоваться услугами общественного транспорта. Но обратите внимание на особенности расписания. Где остановиться: в Каменце-Подольском и Хотине вы найдете множество вариантов удобного жилья. А вот, если желаете остановиться в Бакоте, можете взять на прокат трейлер или расположиться в палаточном городке.

Ивано-Франковск, Яремче, Ворохта

Куда поехать на майские в Украине - Ворохта фото depositphotos.com

Невероятные улицы, парки, храмы и дворцы Ивано-Франковска манят своей красотой и аутентичностью. А в мае город просто расцветает! Зеленые парки, благоприятная погода и все в ваших руках! Ко всем известным местам можно добраться на общественном транспорте, а еще в городе расположено огромное количество кафе и ресторанов, в которых можно полакомиться местными блюдами.

В 60-ти км от Ивано-Франковска расположен известный курортный город Яремче. Необыкновенной красоты природа, водопады Пробий и Женецкий Гук, скала Слон, музеи, монастырь – все расположено в одном городе!

По пути от Яремче до Говерлы, на высоте 850 м над уровнем моря, на реке Прут, расположен поселок Ворохта. Уникальный климат, красота Карпат, церкви и часовни со своей историей, 100-летний виадук и одно из самых высоких озер в Украине – Несамовитое. Это место останется в вашем сердце навсегда!

Как добраться: на поезде или туристическом автобусе. Также хорошо развит транспорт между городами.

на поезде или туристическом автобусе. Также хорошо развит транспорт между городами. Где остановиться: каждый город предлагает множество вариантов удобного жилья для туристов.

Львов, Славское, Захар Беркут

Куда поехать на майские в Украине - Львов фото depositphotos.com

О гостеприимстве Львова ходят легенды. И если вы ни разу небыли в этом городе – просто обязаны приехать, чтобы лично убедиться в утверждении миллионов украинцев. Красивейшая архитектура, разнообразная кухня и особый аромат кофе – легендарный город найдет, чем вас удивить! Обязательно посетите площу Рынок, покорите Львовскую ратушу и Высокий замок! А еще вас ждет множество удивительных открытий, сделать которые можно в музеях, храмах и культурных комплексах.

Если приехать в один из лучших горнолыжных курортов Карпат – Славское весной, можно получить кучу приятных эмоций и насладиться невероятными красотами природы. Майские праздники в этой местности можно начать с прогулок и пикников. Также можно воспользоваться услугами гидов и отправиться в поход в горы, покататься на лошадях, а завершит день ужин в местном ресторане, где подают неповторимые традиционные блюда данной местности.

В мае также можно посетить центр «зеленого туризма» – горнолыжный курорт Захар Беркут. Геологический заповедник Писана Криница, чистая горная река, свежий воздух и богатая природа, а также одна из самых высоких гор в Украине – Захар Беркут. Вы наверняка не будете скучать в этой местности!

Как добраться: в эти направления ходят поезда и туристические автобусы.

в эти направления ходят поезда и туристические автобусы. Где остановиться: отели, гостевые дома, апартаменты – все для вашего удобства!

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