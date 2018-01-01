Тревел-журналист и блогер Макс Узол поделился подборкой необычных мест, где можно провести весенний уикэнд.

Куда поехать на майские праздники в Украине: лучшие направления depositphotos.com

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Кажется, до майских праздников еще очень далеко, но планировать путешествия нужно уже сейчас. Украинский тревел-блогер и ведущий реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол собрал эксклюзивную подборку непопсовых, но очень интересных мест, куда можно поехать на майские праздники. Сохраняйте ТОП-5 маршрутов по Украине, которые стоят того, чтобы там побывать.

Гора Пивиха Куда поехать на майские праздники: гора Пивиха в Полтавской области Макс Узол

Это самая высокая гора центра Украины. Находится она возле села Максимовка Полтавской области. Уникальность в том, что она стоит прямо на берегу Днепра! То есть, Кременчугского водохранилища. Поэтому виды там шикарные! На берегу под горой есть песчаный пляж, на котором мы с друзьями когда-то три дня жили в палатках. Под горой есть заброшенный рыбхоз со старыми ржавыми судами. Такой себе «музей корабликов». Сама гора ежегодно понемногу размывается Днепром и обваливается, поэтому стоит увидеть, пока она еще есть. Кстати, образовалась она очень интересно. Еще в ледниковый период на нашу территорию пришел ледник, который, как экскаватор ковшом, сгребал перед собой землю. А на месте Пивихи остановился, сказал «все», и растаял. Гора осталась. В ней до сих пор находят каких-то древних улиток и других допотопных тварей. А еще на берегу полно голубой глины, которая, говорят, полезна для кожи. Я не знаю, правда ли это, но когда мы там были, то обмазались ней все.

Новоград-Волынский Куда поехать на майские праздники: Новоград-Волынский Макс Узол

Очень симпатичный райцентр в Житомирской области с красивой природой. Три года назад мы отправились туда с друзьями на день. Во-первых, там стоит огромный каменный железнодорожный виадук. Это была наша основная цель. Под виадуком протекает извилистая полноводная река Случь. Уникальность ее в том, что она с порогами, и выглядит довольно атмосферно. Случь с порогами можно рассмотреть с горы, на которой стоят остатки крепости Звягель. Это прямо в городе. Вообще, классно пройтись у реки по травке с ромашками, сходить на местную барахолку. Цены там копеечные: мы за 100 гривен купили раритетный фотоаппарат, которому 150 лет.

Переяслав-Хмельницкий Куда поехать на майские праздники: Переяслав Макс Узол

Если до сих пор не были там, стоит это исправить. Во-первых, в Переяславе огромный музей народной архитектуры и быта Приднепровья под открытым небом. Там старые украинские хатки, ветряки, качели, каменные бабы. Особенно нас поразила церковь, в которой находится музей космонавтики. Представьте! Вместо икон там луноход, скафандр, а с купола свисает маятник Фуко. И все это в одном огромном музее-заповеднике. Весной в Переяславе проводили фестиваль воздушных шаров, и было бы классно попасть на него. Неизвестно только, состоится ли он в этом году из-за карантина. Но там полно красивых храмов и музеев, где стоит побывать. Например, музей масона Сковороды – крутой мужик был (смеется).

Куда поехать на майские праздники: Переяслав Макс Узол

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Гаевки в Шевченковском гаю во Львове

Лучше всего посетить это место на Пасху, но на майские тоже будет круто. Это огромная территория с озерками, лебедями, утками, множеством зелени, холмами и старыми украинскими хатками, деревянными церквями. На Пасху там проводят гуляния с конкурсами, играми, концертом и ярмаркой. Даже если в этом году празднования не будет, стоит просто прийти туда, чтобы насладиться природой. И хорошо пофотографироваться.

Каменец-Подольский Куда поехать на майские праздники в Украине: лучшие направления depositphotos.com

А это изюминка в списке must-see. Достаточно загуглить название города, и уже захочется туда. Во-первых, грандиозная Каменец-Подольская крепость. Потом – Турецкий бастион, старейшая в Украине Ратуша, армянский колодец, дом с драконом, множество храмов, архитектурных и исторических объектов. Чтобы вы понимали, Каменец – третий в Украине по количеству сохранившихся достопримечательностей. После Киева и Львова. Самая главная цель для меня там – попасть на день города и увидеть, как над крепостью взлетают десятки воздушных шаров. Да, там проводят фестиваль воздушных шаров. Пожалуй, самый массовый в Украине. Приезжайте и вы!

Бонусом Макс Узол рассказал о еще одном замечательном направлении – город Черновцы! Там: смотровая площадка прямо на крыше дома, серия граффити на фасадах, экскурсия за кулисы театра, скелет самого крупного животного в мире и, конечно же, помпезный Черновицкий университет с подземными туннелями. Кстати, не только рассказал, но и показал все это вместе со своей женой, также трэвел-блогером и ведущей Ольгой Манько в своем блоге на YouTube. Там две крутейшие серии с готовыми маршрутами по городу!

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