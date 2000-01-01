Неделю назад «Зимова Країна на ВДНГ» закрыла свои двери. Но уже скоро организаторы объявят тему и локации «Лета на ВДНГ».

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13 и 14 марта на ВДНГ в Киеве ярко отпраздновали «Запальну Масляну». Это событие стало финалом шестого сезона «Зимової Країни» — масштабного проекта, объединяющего десятки зимних развлекательных локаций Экспоцентра.

Организаторы изначально сделали ставку именно на них, как на формат безопасного отдыха.

Самой посещаемой локацией этой зимы стал каток — его посетили почти 75 000 человек (что на 20 000 больше, чем в прошлом году). На втором по популярности месте оказались тюбинговые горки, c которых съехало более 52 000 гостей. Также популярностью в этом году пользовались выставка «Динозавры морских глубин» (41 000 посетителей), экстремальные аттракционы (40 000 посетителей), Резиденция Санты (25 000 посетителей) и «Різдвяна Фабрика Мрій» (15 000 посетителей).

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ:

«В прошлом году локации под открытым небом стали главными развлекательными и досуговыми зонами на ВДНГ. Понимая всю важность соблюдения карантинных норм, и особенно социальной дистанции, мы расширили площадь катка до 2000 м², обустроили трибуны, раздевалку и камеры хранения под открытым небом, а зону для очереди увеличили втрое. А самую популярную локацию прошлых лет — Корпорацию подарков — трансформировали в уличную ярмарку. У входа на все локации мы наносили разметку и устанавливали ограничительные заборы, а также постоянно напоминали гостям о необходимости соблюдения карантинных норм. Все эти меры помогли нам избежать больших скоплений людей как в помещениях, так и на улице, а также сохранить за ВДНГ статус одного из самых безопасных мест для семейного отдыха даже в такое непростое время».

Рекордное количество посетителей собрали и новогодние праздники на ВДНГ. Всего с 1 по 3 января на локациях «Зимової Країни» побывало почти 100 000 человек. Это самый высокий показатель и абсолютный рекорд для этих дат за все 6 лет существования проекта.

Завершающим праздником сезона стало празднование «Запальної Масляної», которое уже традиционно сопровождалось большими бесплатными концертами от радио Пятница. Участие в них приняли популярные украинские артисты: DANTES, Оля Цибульськая, TARABAROVA, Анна Тринчер, Мила Нитич, Артур Боссо, группа «Клей Угрюмого», Олег Чигер, Денис Реконвальд, Солоха, Олег Кензов, Наталья Валевская, TamerlanAlena, Grosu, Юлия Купцова, Uliana Royce и Михаил Грицкан. Также гостей развлекали народными забавами, конкурсами и подарками. Ярким финалом стало зажигательное шоу от Киевского огненного театра и сжигание пятиметрового чучела Зимы.

По данным собственного опроса ВДНГ среди посетителей этого сезона: 30% гостей «Зимової Країни» уже не впервые выбирают Экспоцентр для проведения новогодних каникул. А основной причиной для очередного посещения локаций стало положительное впечатление, сложившееся от локаций ВДНГ в прошлые годы. Более 55% опрошенных оценили развлечения «Зимової Країни 2020 — 2021» по высшему баллу, а еще 30% оценили уровень организации парка, как хороший.

Команда проекта уже начала подготовку к теплому сезону. Вскоре организаторы объявят тему и локации «Лета на ВДНГ».

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