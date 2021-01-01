«Kyiv Pie»: в Киеве презентовали пирог для гурманов

Для популяризации гастрономического туризма в Киеве состоялась презентация нового уникального гастрономического продукта «Kyiv Pie». Об этом сообщило Управление туризма и промоций КГГА.

По данным СМИ, над созданием «нового гастрономического символа Киева» команда поваров работала месяц. «Kyiv Pie» станет типичным киевским блюдом. Это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевом тесте с разными начинками, как солеными, так и сладкими. На данный момент доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером. Цена на минипириг не должна превышать 30 гривен.

«Над пирогом «Kyiv Pie» работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции, современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма. Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые приобщаются к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо», - сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

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Kyiv Pie - презентация для СМИ facebook.com/aleksey.povtoreyko

«Исследуя вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращалась именно к хлебобулочным изделиям. К тому же, во многих источниках, форма солнца связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо была ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносила доставку и учитывала вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев», - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.

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