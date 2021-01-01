«Kyiv Pie»: в Киеве презентовали пирог для гурманов
По данным СМИ, над созданием «нового гастрономического символа Киева» команда поваров работала месяц. «Kyiv Pie» станет типичным киевским блюдом. Это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевом тесте с разными начинками, как солеными, так и сладкими. На данный момент доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером. Цена на минипириг не должна превышать 30 гривен.
«Над пирогом «Kyiv Pie» работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции, современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма. Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые приобщаются к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо», - сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.
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«Исследуя вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращалась именно к хлебобулочным изделиям. К тому же, во многих источниках, форма солнца связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо была ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносила доставку и учитывала вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев», - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.
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