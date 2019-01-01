Как ответственно подходить к утилизации отходов?

Согласно новому исследованию ООН, почти 931 миллиона тонн пищевых продуктов, а это почти 17% от общего количества продуктов питания, которые были доступны потребителям в 2019 году, были отправлены в мусорные баки домашних хозяйств, розничных торговцев, ресторанов и других предприятий общественного питания.

Мы пообщались с представителями общественной организации «Украины без мусора» и узнали, как можно решить эту проблему в своей семье:

• Делайте списки закупов, когда идете в супермаркет или на рынок

Заранее внесите названия продуктов и их количество еще дома, в любом случае не покупайте продукты, будучи голодными. В супермаркете строго следуйте своему списку и старайтесь не взять лишнего.

• Составляйте меню на неделю

Когда дома уже есть приготовленная пища, в супермаркете меньше обращаешь внимание на снеки и кулинарию. Готовите дома - сохраняйте бюджет.

• Заказывайте доставку онлайн

Эта возможность сэкономит и ваше время, и деньги. Опять же, ориентируйтесь на список необходимых продуктов, не рассматривайте часами пищу в интернет-магазинах.

• Экспериментируйте с остатками пищи

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Если в холодильную залежалось пол луковицы, здесь вот - кусочек сыра, а там - до сих пор ждет своей очереди уже увядших зелень, - включайте кулинарную фантазию! Делайте запеканки, супы-пюре или закуски. Так вы разнообразят свои перекусы и убережете еду от помойки.

• Делитесь лишним

Вдруг к вам пришли родственники с кучей овощей или на даче обильный урожай - делится тем, что уже не можете сами съесть, заморозить или законсервировать. Еще один вариант - продавать свежие овощи и фрукты, например, соседям в доме. Пищу можно отдавать в благотворительные центры, которые заботятся о бездомных.

Считается, что каждый житель Украины выбрасывает примерно 250-300 кг твердых бытовых отходов. И почти 60% этого объема составляют органические отходы, в частности пищевые.

Поэтому продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций запустила пилотный проект, направленный на сокращение пищевых отходов в Киеве и Львове.

В партнерстве с Всеукраинской экологической лигой эксперты ПСО изучили практику обращения с твердыми бытовыми отходами в этих городах, а также оценили объемы и причины потерь и порчи продовольствия в розничной торговле, в гостинично-ресторанном бизнесе и среди рядовых граждан.

Согласно полученным данным, продукты питания составляют от 20 до 55 процентов всех твердых бытовых отходов. depositphotos.com

Кстати, Анита Луценко и Катерина Андреева рекомендуют замораживать бульоны, и не выбрасывать засохший сыр или сырные корочки. Их можно натереть и заморозить, а потом добавлять в гречку, бульон или соусы.

Результаты исследования были использованы для подготовки рекомендаций для правительства Украины, местных властей и неправительственных организаций по развитию системы обращения с отходами.

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Так, Всеукраинская экологическая лига наладила сотрудничество с производителями продуктов питания, с сетями розничной торговли и предприятиями общественного питания для оказания помощи Центра по уходу за престарелыми в Киеве и приюта для бездомных во Львове.

Чтобы расширить потенциал программы, организация начала работу над созданием онлайн-платформы, которая позволит связать потенциальных доноров продуктов питания - производителей, розничные сети и предприятия общественного питания - с благотворительными организациями и муниципальными учреждениями социальной помощи.

К тому же, в рамках проекта ведется работа по адаптации учебных материалов, которые будут использоваться в начальных и средних школах Киева и Львова для обучения по бережному отношению к продуктам питания. Было разработана серия пособий для детей под названием «Творите добро: экономьте пищу!». Ведь привычки закладываются в раннем возрасте.

Чтобы оценить, сколько вы генерируете остатков пищи, представители ГО Украина без мусора, предлагают воспользоваться мобильным приложением BioBin.

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