Майские праздники 2021 в Украине: когда и сколько отдыхаем

Сколько выходных будет у украинцев в мае 2021 и на какие дни планировать путешествия?

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До майских праздников еще больше месяца, но знать, как и сколько мы будем отдыхать в мае 2021 года стоит уже сейчас (это, в частности, поможет спланировать поездки и отдых). Ivona решила разобраться, когда и сколько мы отдыхаем на майские праздники.

Майские праздники 2021: как отдыхаем

В этом году к непосредственно майским праздникам присоединилась и Пасха, поэтому у украинцев будет двое длинных выходных. Итак, обо всем по порядку.

1 мая – День труда, традиционный государственный выходной. Но поскольку 1 мая выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник 3 мая.

2 мая – Пасха у православных. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным. 2 мая – это воскресенье, поэтому праздничный день переносится на вторник 4 мая.

Таким образом, май для украинцев начнется с четырех выходных дней с 1 по 4 мая включительно. Теперь разбираемся с выходными на День победы.

9 мая – государственный выходной, однако этот день в 2021 выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник, 10 мая, будет выходным. Т.е. у украинцев будут длинные выходные: три дня с 8 по 10 мая включительно.

Всего в мае украинцы будут работать 18 дней и 13 дней отдыхать.

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