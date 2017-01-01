Не видите в современной украинской рекламе сексизма и объективации – тогда мы идем к вам!

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Несмотря на бешенные темпы развития технологий и общества, всеобщей приверженности принципам гуманизма и толерантности, отходу от дискриминации и объективации, многие украинские предприятия и рекламодатели не прочь в очередной раз продать свой продукт, прибегая к сексизму.

Поэтому парламентарии решили внести изменения в Закон Украины «О рекламе». Так, в начале марта народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №3427 «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» относительно противодействия дискриминации по признаку пола». «За» проголосовали 266 народных избранников и проект Закона отправили на рассмотрение во втором чтении.

Какие изменения хотят внести в ЗУ «О рекламе»

Ответственность за дискриминацию в рекламе, в том числе и по признаку пола, в Украине уже существует. Однако в законе не прописано, что именно означает дискриминация по признаку пола. Парламентарии хотят запретить показывать любое преимущество одного пола над другим, стереотипные роли мужчины и женщины, насилие по признаку пола.

Запрещенной станет и реклама, в которой тело человека подают только как сексуальный объект, или реклама с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

За нарушение закона рекламодателям грозят штрафы в пятикратном размере минимальной заработной платы, за повторное нарушение могут оштрафовать в 30-кратном размере стоимости распространения рекламы. В случае, если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 10 200 грн.

Почему нужны изменения в Закон Украины «О рекламе»: комментарий юриста

Ivona попросила прокомментировать необходимость внесения изменений в законодательство о рекламе руководительницу Аналитического центра ЮрФем Екатерину Шуневич.

Екатерина Шуневич, юристка facebook.com/katerina.shunevich

Предусмотрение на законодательном уровне эффективной ответственности за размещение дискриминационной рекламы, в частности по признаку пола (сексистской рекламы), является необходимым. На сегодня нормы, устанавливающие общие принципы недискриминации лиц в своей профессиональной деятельности и частной жизни, ответственность, инструменты противодействия сексистской рекламе, не предотвращают распространение дискриминационной практики в сфере рекламы.

Дискриминационная реклама, делая в фокусе человека, а чаще всего – женщину, как сексуальный объект, прямо транслирует гендерные стереотипы, которые существуют в обществе. Очевидно, аргумент, что такой рекламой посягают на честь и достоинство личности, для авторов такой рекламы и тех, кто ее размещает впоследствии – не является авторитетным.

С помощью дискриминационной рекламы формируется и соответствующая культура поведения населения, когда частью общества такая реклама воспринимается как нормальное явление.

Для того, чтобы это изменить, – необходима прежде всего просветительская работа среди населения с тем, чтобы разъяснить, почему же такие рекламные объявления не должны толерироваться, а также участие государства в «искоренении» соответствующей общественно вредной практики.

Как представляется, именно в аспекте упомянутого высшего следует отметить позывные сдвиги со стороны государства в противодействии дискриминационной, и в том числе сексистской, рекламы. В частности, 4 марта 2021 в первом чтении был принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины» О рекламе «Относительно противодействия дискриминации по признаку пола». Законопроектом предлагается определение дискриминационной рекламы, и устанавливается ее запрет, ответственность за ее распространение. Эти законодательные изменения в долгосрочной перспективе должны иметь положительный эффект в части преодоления гендерных стереотипов и изменений в сознании потребителей рекламы с тем, чтобы такая дискриминационная реклама не воспринималась как норма.

Сексистская реклама в Украине: яркие примеры последних лет

Если вы думаете, что сексистская реклама осталась в прошлом столетии, то спешим вас разочаровать – яркие примеры дискриминации и объективации в рекламе можно встретить в 2020-х.

Киевская перепичка

Скандал аккаунтом «Київської перепічки» в Instagram широко обсуждался в СМИ и соцсетях. Осенью 2017 году в Instagram появился аккаунт Perepichka 1981 c весьма провокативным контентом. На большинстве снимков изображены девушки, которые прикрывают интимные места киевской сосиской в тесте. Кстати, точка с перепичкой на Богдана Хмельницкого к этой рекламе отношения не имеет. А аккаунт существует до сих пор. За ним все также следят более 5 тысяч подписчиков, хотя последняя публикация была в 2018 году.

Пельмени на Бессарбке

Еще одна сексистская реклама также связна с фуд-темой. Но в этот раз в скандал попала «Пельменная на Бессарабке». На своем аккаунте в Instagram они опубликовали рекламную фотографию девушки, которая ест пельмень, с очевидным сексуальным подтекстом. Это вызвало волну негодования со стороны интернет-пользователей. Позже они опубликовали еще ряд подобных снимков.

Пиццерия в Ровно

А хитом лета 2020 стала реклама ровенской пиццерии, снять которую решили по мотивам … известного порнографического сюжета. На диване сидит девушка, а вокруг нее собрались темнокожие парни в белом белье. Они произносят текст с порнографическим подтекстом, а потом выясняется, что они предлагают ей пиццу. Не удивительно, что такая реклама собрала волну критики.

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