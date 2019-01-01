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ТОП-5 мест Киева для свидания весной — советы от Анисии Стасевич

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У каждого есть любимое место в столице, которое идеально вписывается в формат «место для свиданий». Мы спросили у актрисы сериала «Экстрасенс» на канале НЛО TV Анисии Стасевич: какие ее ТОП-5 мест для свидания весной в Киеве?
Анисия Стасевич
Анисия Стасевич
nlotv.com

Наконец-то достаточно потеплело и можно устраивать длительные прогулки и назначать свидания на улице! Запоминайте места и вперед — к свиданиям и новым впечатлениям!

Русановская набережная

Русановская набережная — идеальное место для прогулок. Стоишь возле Днепра и смотришь на правый берег Киева. Пространство открывается перед тобой, вдохновляет на глубокое общение. Здесь очень уютно — советую! 

Русановская набережная
Русановская набережная
Pinterest.com

Рейтарская улица

Рейтарская улица — моя большая любовь. Прогуляться по улице, зайти в небольшую галерею «The Naked room», купить кофе в «Каштан» или бар «Zigzag» (в этом году праздновала здесь день рождения). Это идеальный сценарий для свидания, как по мне. 

Улица Рейтарская
Улица Рейтарская
Pinterest.com

Подол

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Обойти все уголки улиц Подола, купить крутые сухоцветы у бабушек возле “Книгарні Є” и выпить вина или кофе в Dyletant cafe. 

Андреевский спуск
Андреевский спуск
Pinterest.com

Пойти на выставку в «Мистецький арсенал»

А еще пройтись мимо барахолки у метро «Арсенальная», снять на ночь номер в гостинице «Салют» и смотреть из окна на Лавру ночью. 

«Мистецький арсенал»
«Мистецький арсенал»
Pinterest.com

Выбрать фильм в кинотеатре «Жовтень»

Желательно, чтобы это было фестивальное кино. Купить бутылку игристого, портативные стаканчики, багет и бри. Обычный поход в кинотеатр можно превратить в самое запоминающееся свидание!

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Теги: свидания, Киев, прогулки, интересные места
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Источник: ivona

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