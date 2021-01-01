Узнайте, какие "Укрзалізниця" возобновила 7 направлений и назначила более 10 дополнительных поездов на период Нового года 2021 и Рождества.

Какие дополнительные поезда в Украине будут курсировать в зимние праздники pixabay.com

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Как известно, локдаун в Украине официально стартует с 8 января 2021 года, но, даже во время общенационального карантина транспорт, в том числе и железнодорожный, будет работать.

Путешествовать в период праздников по стране станет проще. "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда, а также возобновила движение по отмененным из-за эпидемии коронавирусной инфекции некоторые направления.

Какие дополнительные поезда в Украине будут курсировать в зимние праздники pixabay.com

Какие поезда возобновили движение в декабре 2020:

№ 13/14 Киев — Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 26/25 Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель — Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

№ 70/69 Мариуполь — Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова — с 15 декабря.

№ 138/137 Хмельницкий — Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно с 14 декабря.

№ 357/358 Киев — Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 Киев — Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Дополнительные поезда на зимние праздники 2020-2021 и дополнительные рейсы у поездов:

№168 Львов — Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021.

№198 Ковель — Киев осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021.

№ 768/767 Киев — Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020, 4 и 11 января 2021.

№ 774 Киев — Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

№ 782 Киев — Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

№ 779/780 Сумы — Винница.

№ 41/42 Днепр — Трускавец (ежедневно с 13 декабря).

№ 43 Ивано-Франковск — Киев (ежедневно с 13 декабря).

№ 45/46 Лисичанск — Киев (ежедневно с 13 декабря).

№ 118/117 Черновцы — Киев (ежедневно с 13 декабря).

№143/144 Киев — Ивано-Франковск, Ворохта; из Киева отправление 25, 27 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно — 26 и 28 декабря, 3, 5, 7 и 9 января.

№149/150 Полтава — Ворохта; из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении 25, 27, 29 и 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск; из Кременчуга отправится 24, 26, 28 и 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении — 25, 27, 29 и 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

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