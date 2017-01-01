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Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун

Спецтема: Новый год 2021
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Новогодние праздники в Польше отменяются, не будут работать отели и горнолыжные курорты .
Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
https://www.instagram.com/paulodapovoa/

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В четверг, 17 декабря, стало известно, что Польша официально объявила общенациональный карантин. В стране локдаун продлится с 28 декабря по 17 января 2021 года.  

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подчеркнул, что это вынужденная мера, чтобы разгрузить медицинскую систему и предотвратить третью волну коронавируса.

Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
https://www.instagram.com/juliemyhren

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В период жестких карантинных ограничений запрещено работать отелям и горнолыжным трассам, кроме того, власти ограничат передвижение. На протяжение трех недель будут открыты лишь продовольственные магазины и аптеки.

Новый год 2021 пройдет в режиме комендантского часа, с 7 вечера до 6 утра. Те, кто приедет в Польшу на организованном транспорте, обязаны уйти на 10-дневную изоляцию.

Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
Если вы планировали в Закопаны и в Варшаву: в Польше официально объявлен локдаун
https://www.instagram.com/logokat_minsk

Отметим, что ежегодно Польшу массово посещают туристы, любители активного зимнего отдыха. В соседнем государстве более 50 горнолыжных курортов.

Напомним, что в Украине тоже объявлен локдаун с 8 января по 24 января 2021 года. Ранее Ivona сообщала, что будет работать в период локдауна и какие сферы попадают под запрет.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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