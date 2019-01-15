Селена Гомес спела о собственной депрессии (видео)
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Американская певица Селена Гомес, которая недавно вернулась в Instagram, выпустила новую песню, посвященную собственной депрессии. Напомним, что в минувшем году 26-летняя звезда проходила курс лечения в психиатрической клинике, по слухам, из-за своего бывшего бойфренда Джастина Бибера.
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Так, на днях Селена презентовала композицию “Anxiety“, которую записала вместе со своей подругой, певицей Джулией Майклз. Послушать релиз можно прямо сейчас:
Эта песня очень близка мне. Я чувствовала тревогу, как и многие мои друзья. Мы не одиноки в этом. Это очень нужное послание. Надеюсь вам понравится, – рассказала Гомес о новой композиции.
Ранее сообщалось, что знаменитые Backstreet Boys выпустили новый альбом.
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