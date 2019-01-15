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Селена Гомес спела о собственной депрессии (видео)

Комментариев: 1
Селена Гомес выпустила первую песню после лечения в реабилитационной клинике.

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Американская певица Селена Гомес, которая недавно вернулась в Instagram, выпустила новую песню, посвященную собственной депрессии. Напомним, что в минувшем году 26-летняя звезда проходила курс лечения в психиатрической клинике, по слухам, из-за своего бывшего бойфренда Джастина Бибера.

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Так, на днях Селена презентовала композицию “Anxiety“, которую записала вместе со своей подругой, певицей Джулией Майклз. Послушать релиз можно прямо сейчас:

Эта песня очень близка мне. Я чувствовала тревогу, как и многие мои друзья. Мы не одиноки в этом. Это очень нужное послание. Надеюсь вам понравится, – рассказала Гомес о новой композиции.

Ранее сообщалось, что знаменитые Backstreet Boys выпустили новый альбом.

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Теги: Селена Гомес, песня, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Аделька    26.01.2019, 17:08
Оценка:  0
Аделька
Нелюди,вы уточните,что ей недавно почку подруги пересадили-твои отказали из-за генетического системного заболевания! Девочке в лучшем случае считаные годы жить осталось...А вы голову бойфрендами людям забиваете.
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