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Названо имя лучшей певицы Украины 2018 года

Комментариев: 2
Музыкальный портал TopHit Ukraine подвёл итоги музыкального года-2018.
Названо имя лучшей певицы Украины 2018 года
Названо имя лучшей певицы Украины 2018 года
Depositphotos

Лучшей украинской певицей 2018 года стала Alyosha.

Об этом сообщает музыкальный портал TopHit Ukraine.

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Alyosha признали лучшей певицей по количеству ротаций (735 769 эфиров). По показателям артистка почти вдвое обогнала своих ближайших конкуренток: Тину Кароль и Злату Огневич.

Артистка говорит о своей победе так:

Приятно, когда песни, в которые ты веришь, становятся любимыми многими! Спасибо всем, кто нас поддерживает и так же верит в силу нашей музыки!

Alyosha
Alyosha
пресс-служба

Кстати, исполнительница готовит большой сюрприз ко Дню влюблённых: сейчас заканчивается работа над созданием нового клипа на лирическую песню “Горда”.

Также с 13 февраля певица отправляется во всеукраинский тур “Поруч”, который охватит почти тридцать городов и подарит поклонникам не только удовольствие от всем известных хитов, но и возможность увидеть и услышать другую Alyosha с совсем свежими треками, которые до сих пор не были представлены публике.

Напомним, украинские артисты TAYANNA и LAUD споют дуэтом. Подробности читайте здесь.

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Теги: Alyosha, лучшая певица Украины
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Комментариев (2)
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    24.01.2019, 18:57
Оценка:  0
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    24.01.2019, 18:55
Оценка:  0
Google платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя повністю змінилося на краще! Подивіться, що я роблю ...

>>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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