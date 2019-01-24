Названо имя лучшей певицы Украины 2018 года

Музыкальный портал TopHit Ukraine подвёл итоги музыкального года-2018.

Лучшей украинской певицей 2018 года стала Alyosha.

Об этом сообщает музыкальный портал TopHit Ukraine.

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Alyosha признали лучшей певицей по количеству ротаций (735 769 эфиров). По показателям артистка почти вдвое обогнала своих ближайших конкуренток: Тину Кароль и Злату Огневич.

Артистка говорит о своей победе так:

Приятно, когда песни, в которые ты веришь, становятся любимыми многими! Спасибо всем, кто нас поддерживает и так же верит в силу нашей музыки!

Alyosha пресс-служба

Кстати, исполнительница готовит большой сюрприз ко Дню влюблённых: сейчас заканчивается работа над созданием нового клипа на лирическую песню “Горда”.

Также с 13 февраля певица отправляется во всеукраинский тур “Поруч”, который охватит почти тридцать городов и подарит поклонникам не только удовольствие от всем известных хитов, но и возможность увидеть и услышать другую Alyosha с совсем свежими треками, которые до сих пор не были представлены публике.

Напомним, украинские артисты TAYANNA и LAUD споют дуэтом. Подробности читайте здесь.