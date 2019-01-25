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Камбэк года: Backstreet Boys выпустили новый альбом

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Популярный бойз-бенд 90-х Backstreet Boys презентовал новую пластинку под названием "DNA".
Backstreet Boys представили новый альбом
Backstreet Boys представили новый альбом
iHeart

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Известная в 90-х поп-группа Backstreet Boys выпустила новый альбом. На официальном сайте коллектива сообщается, что пластинка “DNA” уже доступна для слушателей. Сами же музыканты признались, что этот релиз стал для них самым любимым за все 25 лет существования BB. 

Мы работали над новым материалом больше двух лет и рады поделиться ним с вами, - говорится в сообщении. 

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В альбом “DNA” вошли 12 песен, среди которых “Do not Go Breaking My Heart”, “Chances”, “No Place” и “Breathe”. 

Это наш любимый альбом за всю 25-летнюю историю группы, - добавили музыканты.

Напомним, что ранее “украинские Backstreet Boys“ выпустили клип “Суббота“, который можно посмотреть здесь.

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Теги: Backstreet Boys, группа, альбом
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