Камбэк года: Backstreet Boys выпустили новый альбом

Популярный бойз-бенд 90-х Backstreet Boys презентовал новую пластинку под названием "DNA".

Известная в 90-х поп-группа Backstreet Boys выпустила новый альбом. На официальном сайте коллектива сообщается, что пластинка “DNA” уже доступна для слушателей. Сами же музыканты признались, что этот релиз стал для них самым любимым за все 25 лет существования BB.

Мы работали над новым материалом больше двух лет и рады поделиться ним с вами, - говорится в сообщении.

В альбом “DNA” вошли 12 песен, среди которых “Do not Go Breaking My Heart”, “Chances”, “No Place” и “Breathe”.

Это наш любимый альбом за всю 25-летнюю историю группы, - добавили музыканты.

