Украина в топ-10: букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения-2019"

На официальном сайте "Евровидения" опубликовали новые ставки букмекеров: какое место заняла Украина.

Букмекеры опубликовали новые ставки на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“. Хотя фаворит остался неизменным - Россия так и занимает первое место, десятка лидеров выглядит несколько иначе.

К примеру, Украина, которая ранее была на 16 строчке, поднялась на 8 позицию. Смотрите полную таблицу здесь.

Ставки букмекеров на Евровидение 2019 (25.01.2019) eurovisionworld.com

Рейтинг букмекеров не является окончательным и будет меняться по мере презентации странами своих участников.

Читай также: Названо имя новой ведущей бекстейджа Нацотбора “Евровидения-2019“

России пророчат первое место на “Евровидении-2019“ из-за того, что страну, вероятнее всего, представит Сергей Лазарев. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году, занял третье место и показал невероятное шоу. Говорят, что он может повторить достижение Димы Билана и победить на “Евровидении“ со второго раза.

Пока что неизвестно, кто представит на конкурсе Украину - Национальный отбор состоится в феврале. Полный список его участников смотрите здесь.

Напомним, ранее стало известно, в каком порядке выступят участники Нацотбора “Евровидения-2019“.