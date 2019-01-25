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Украина в топ-10: букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения-2019"

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На официальном сайте "Евровидения" опубликовали новые ставки букмекеров: какое место заняла Украина.
Украина в топ-10: букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения-2019"
Украина в топ-10: букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения-2019"
eurovision.tv

Букмекеры опубликовали новые ставки на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“. Хотя фаворит остался неизменным - Россия так и занимает первое место, десятка лидеров выглядит несколько иначе.

К примеру, Украина, которая ранее была на 16 строчке, поднялась на 8 позицию. Смотрите полную таблицу здесь.

 

Ставки букмекеров на Евровидение 2019 (25.01.2019)
Ставки букмекеров на Евровидение 2019 (25.01.2019)
eurovisionworld.com

 

Рейтинг букмекеров не является окончательным и будет меняться по мере презентации странами своих участников.

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России пророчат первое место на “Евровидении-2019“ из-за того, что страну, вероятнее всего, представит Сергей Лазарев. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году, занял третье место и показал невероятное шоу. Говорят, что он может повторить достижение Димы Билана и победить на “Евровидении“ со второго раза.

Пока что неизвестно, кто представит на конкурсе Украину - Национальный отбор состоится в феврале. Полный список его участников смотрите здесь.

Напомним, ранее стало известно, в каком порядке выступят участники Нацотбора “Евровидения-2019“.

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Теги: Евровидение-2019, букмекеры
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pусский  (аноним)  25.01.2019, 13:21
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pусский
Хрен укропам, победит Россия!
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