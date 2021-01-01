Трехкратный номинант на премию «Эмми» попал в больницу из-за истощения.

Известного актера госпитализировали во время съемок instagram.com/csilvpd

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Известный американский актер, продюсер и звезда сериала «CSI Место преступления» Уильям Петерсен попал в больницу. На сьемках сериала его самочувствие резко ухудшилось и коллегам пришлось вызвать скорую помощь, после чего врачи госпитализировали знаменитость прямо во время съемок.

Позже выяснилось, что актеру стало плохо из-за переутомления и истощения.

«Он устал от долгих часов работы на съемочной площадке в течение последних 12 недель и был доставлен в больницу. Это в качестве меры предосторожности», — объяснил доверенное лицо Петерсена.

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К слову, после осмотра в ближайшем медицинском центре врачи выписали актера. Поэтому, можно сделать вывод, что его здоровью ничего не угрожает.

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