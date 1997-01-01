Канье Уэст хочет изменить имя

Американский рэпер подал документы на смену имени.

Читай также: The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото

Известный американский музыкант Канье Уэст решил изменить свое имя. Он подал документы в суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить его имя Канье Омари Уэст на Йе (Ye).

Отметим, что артист выбрал «новое» имя не случайно, он раньше использовал этот псевдоним и даже пытался официально его зарегистрировать.

К слову, в 2018 году 44-летний рэпер намеривался переименовать себя на «Йе», но не довел дело до конца. Тогда Канье на своей странице в Твиттере рассекретил новый псевдоним, который несет религиозный контекст. А после некоторого времени выпустил альбом с аналогичным названием.

Альбом Канье Уэста под названием "Ye"

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.