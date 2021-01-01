Могла разрушить карьеру: Джеймс МакЭвой признался в игровой зависимости

Актер рассказал, что компьютерные игры едва не стоили ему работы.

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Известный шотландский актер и звезда фильмов «Люди Икс», «Сплит», «Стекло», «Джейн Остин» и «Виктор Франкенштейн» Джеймс МакЭвой сделал шокирующее признание. По его словам, он долгое время был зависимым от компьютерных игр.

Отмечается, что в период съемок фильма с Энн Хэтэуэй «Джейн Остин» актер получил в подарок игровую приставку. Тогда знаменитость сильно увлекся игрой и перестал спать по ночам.

«Тогда мне подарили Xbox 360, а также игру «Обливион». Это была игра, которую я обожал в детстве. Во время съемок мне надо было ложиться спать в десять вечера, потому что я вставал в шесть утра. А я просто не спал до четырех утра, и играл в Обливион», — сказал актер.

Но желание сниматься в фильмах и строить актерскую карьеру победило. Дабы избежать проблем на работе МакЭвой избавился от игры.

«Я лег спать в 5:35 утра. А рабочая машина приехала в 5:45. Тогда я решил, что или продолжаю дальше играть и теряю работу, или что-то меняю. Я выбрал работу», — признался Джеймс.

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