Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины
Читай также: Гордость Афганистана: женщины, которые боролись за свои права
Во вторник, 24 августа 2021 года, во время парада ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский раздал ряд государственных наград, а также присвоил звания Героев Украины.
Среди избранных украинцев стали артисты, спортсмен и тренер.
По случаю Дня независимости Украины посмертно звание Герой Украины и орден Государства получил певец Назарий Яремчук.
Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени получил актер и певец Кикабидзе Вахтанг.
Также обладателям ордена князя Ярослава Мудрого 5 ступени стал Андрей Шевченко — главный тренер сборной команды Украины по футболу с 2016 по 2021 год.
Украинский певец Дмитрий Монатик удостоился награды ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени.
Орденом Свободы наградили знаменитого спортсмена, главу МОК Украины Сергея Бубку.
Отметим, что президент Владимир Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины» 22 августа таким знаменитостям: певице Софии Ротару, поэту Юрию Рыбчинскому, художнику Ивану Марчуку, балерине Елене Потаповой, футболисту Олегу Блохину, хореографу Мирославу Вантуху и посмертно композитору Мирославу Скорику.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Звезды, которые выпустили песни на украинском языке ко Дню Независимости Украины
- Умер легендарный барабанщик группы The Rolling Stones
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.