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Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины

Стало известно, кому и за что президент Владимир Зеленский вручил государственные награды.
Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины
Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины
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Во вторник, 24 августа 2021 года, во время парада ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский раздал ряд государственных наград, а также присвоил звания Героев Украины.

Среди избранных украинцев стали артисты, спортсмен и тренер.

По случаю Дня независимости Украины посмертно звание Герой Украины и орден Государства получил певец Назарий Яремчук.

Назарий Яремчук
Назарий Яремчук
Википедия

Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени получил актер и певец Кикабидзе Вахтанг.

Также обладателям ордена князя Ярослава Мудрого 5 ступени стал Андрей Шевченко — главный тренер сборной команды Украины по футболу с 2016 по 2021 год.

Украинский певец Дмитрий Монатик удостоился награды ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Орденом Свободы наградили знаменитого спортсмена, главу МОК Украины Сергея Бубку.

Сергей Бубка
Сергей Бубка
Скриншот из видео

Отметим, что президент Владимир Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины» 22 августа таким знаменитостям: певице Софии Ротару, поэту Юрию Рыбчинскому, художнику Ивану Марчуку, балерине Елене Потаповой, футболисту Олегу Блохину, хореографу Мирославу Вантуху и посмертно композитору Мирославу Скорику.

Владимир Зеленский и
Владимир Зеленский и "Национальные легенды Украины"
president.gov.ua

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Теги: День Независимости Украины, награды, украинские знаменитости, Дмитрий Монатик, Андрей Шевченко, Кикабидзе Вахтанг
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Источник: Ivona

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