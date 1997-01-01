Стало известно, кому и за что президент Владимир Зеленский вручил государственные награды.

Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины instagram

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Во вторник, 24 августа 2021 года, во время парада ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский раздал ряд государственных наград, а также присвоил звания Героев Украины.

Среди избранных украинцев стали артисты, спортсмен и тренер.

По случаю Дня независимости Украины посмертно звание Герой Украины и орден Государства получил певец Назарий Яремчук.

Назарий Яремчук Википедия

Орден князя Ярослава Мудрого 5 степени получил актер и певец Кикабидзе Вахтанг.

Также обладателям ордена князя Ярослава Мудрого 5 ступени стал Андрей Шевченко — главный тренер сборной команды Украины по футболу с 2016 по 2021 год.

Украинский певец Дмитрий Монатик удостоился награды ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Орденом Свободы наградили знаменитого спортсмена, главу МОК Украины Сергея Бубку.

Сергей Бубка Скриншот из видео

Отметим, что президент Владимир Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины» 22 августа таким знаменитостям: певице Софии Ротару, поэту Юрию Рыбчинскому, художнику Ивану Марчуку, балерине Елене Потаповой, футболисту Олегу Блохину, хореографу Мирославу Вантуху и посмертно композитору Мирославу Скорику.

Владимир Зеленский и "Национальные легенды Украины" president.gov.ua

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