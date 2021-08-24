Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умер легендарный барабанщик группы The Rolling Stones

Музыканту было 80 лет.
Умер легендарный барабанщик группы The Rolling Stones
Умер легендарный барабанщик группы The Rolling Stones
Getty Images

Читай также: Гордость Афганистана: женщины, которые боролись за свои права

Во вторник, 24 августа, ушел из жизни британский барабанщик рок-группы «The Rolling Stones» Чарли Уоттс. Знаменитость скончался в одной из больниц Лондона. Также известно, что во время смерти он был окружен членами семьи.

«Мы любезно просим уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это тяжелое время», - отметил представитель музыканта.

Напомним, что Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 в Лондоне. С 1963 года он отвечал за барабаны в британской рок-группе «The Rolling Stones».

Из-за пандемии отказался участвовать в гастрольном туре «The Rolling Stones», который запланировали на август 2021 года.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Чарли Уоттс, The Rolling Stones, смерть звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь