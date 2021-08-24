Умер легендарный барабанщик группы The Rolling Stones

Музыканту было 80 лет.

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Во вторник, 24 августа, ушел из жизни британский барабанщик рок-группы «The Rolling Stones» Чарли Уоттс. Знаменитость скончался в одной из больниц Лондона. Также известно, что во время смерти он был окружен членами семьи.

«Мы любезно просим уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это тяжелое время», - отметил представитель музыканта.

Напомним, что Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 в Лондоне. С 1963 года он отвечал за барабаны в британской рок-группе «The Rolling Stones».

Из-за пандемии отказался участвовать в гастрольном туре «The Rolling Stones», который запланировали на август 2021 года.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

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