Гордость Афганистана: женщины, которые боролись за свои права

Эти известные женщины боролись за права учится, заниматься спортом, искусством и политикой в Афганистане.

Ivona рассказывает о женщинах, которые остаются в Афганистане в смертельной опасности после нападения «талибов». Они оставили свой след в истории Афганистана и стали символом женской борьбы за свои права с исламистскими консерваторами.

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Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай стала известной в 11 лет, когда начала вести блог на Би-би-си, критикуя попытки «талибов» установить законы шариата в долине Сват на севере Пакистана. Это было в 2008 году. Из-за ее желания быть свободной, она сильно пострадала. Девушку подстрелили, после чего она пробыла в коме долгое время, а когда пришла в себя отправилась в Великобританию. Малала получила несколько престижных премий, в том числе Нобелевскую премию мира, она вела борьбу за равное право детей (и в первую очередь девочек) на образование.

Малала Юсуфзай Getty Images

Зарифа Гафари

29-летняя Зарифа Гафари, мэр афганского города Майдан-Шар, стала символом возвращения женщин в афганскую политику. В 2018 году ее хотели убить, а в ноябре 2020 года «талибы» казнили отца женщины.

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Шамсия Хассани

Шамсия Хассани – художница и первая афганская женщина, ставшая рисовать граффити на улицах Кабула. Девушка родилась в 1988 году в Иране и впервые смогла приехать на свою историческую родину в 20-летнем возрасте. В 2005 году она получила степень по искусствам в Кабульском университете, позже – степень бакалавра живописи и магистра изобразительного искусства, и в итоге стала преподавателем рисования. Самые известные работы Хассани посвящены войне в Афганистане и роли женщин в жизни страны.

Нилуфар Рахмани

В 2012 году в возрасте 20 лет Нилуфар Рахмани стала первой афганской женщиной, поступившей на службу в ВВС Афганистана. В конце 90-х годов ее семья бежала от «Талибана» в Пакистан и смогла вернуться только в 2001 году. С детства она изучала английский язык, чтобы иметь возможность поступить в летную школу. На курсе она была единственной женщиной. Во время службы в ВВС Рахмани и ее семья стали получать угрозы убийством от талибов, и в 2018 году Нилуфар получила убежище в США. В июле этого года была опубликована ее книга: «Открытое небо. Моя жизнь первой афганской женщины-пилота». Сейчас в Кабуле у Рахмани остаются родственники, в том числе отец.

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Закия Худадади

23-летняя тхэквондистка Закия Худадади – первая женщина в истории Афганистана, которая должна была участвовать в Паралимпийских играх.

Закия Худадади Instagram

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