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The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото

В Сети показали, как выглядит интерьер нового дома музыканта The Weeknd.
The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото
The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото
Getty Images, Just Jared

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Канадский певец Ейбeл Тесфайе, который выступает под псевдонимом The Weeknd, купил шикарный особняк в Лос-Анджелесе за 70 миллионов долларов.

Известно, что прежние владельцы дома не планировали его продавать, но агенты по недвижимости артиста сумели их уговорить шестизначной суммой.

Отметим, что особняк расположен в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Из окон дворца открывается вид на загородный клуб Bel-Air.

Жилая площадь жилья составляет 33000 квадратных футов. В нем есть тренажерный зал, кинотеатр, музыкальная студия, крытый и открытый бассейны, спортивная площадка и сауна.

Интерьер дома The Weeknd
Интерьер дома The Weeknd
Just Jared

The Weeknd купил дом за $70 млн
The Weeknd купил дом за $70 млн
Just Jared

Как выглядит особняк The Weeknd
Как выглядит особняк The Weeknd
Just Jared

Фото особняка The Weeknd за $70 млн
Фото особняка The Weeknd за $70 млн
Just Jared

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Теги: The Weeknd, дома звезд, недвижимость звезд, покупки звезд
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Источник: Ivona

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