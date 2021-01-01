The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото
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Канадский певец Ейбeл Тесфайе, который выступает под псевдонимом The Weeknd, купил шикарный особняк в Лос-Анджелесе за 70 миллионов долларов.
Известно, что прежние владельцы дома не планировали его продавать, но агенты по недвижимости артиста сумели их уговорить шестизначной суммой.
Отметим, что особняк расположен в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Из окон дворца открывается вид на загородный клуб Bel-Air.
Жилая площадь жилья составляет 33000 квадратных футов. В нем есть тренажерный зал, кинотеатр, музыкальная студия, крытый и открытый бассейны, спортивная площадка и сауна.
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