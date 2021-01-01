The Weeknd купил шикарный особняк за крупную сумму: фото

В Сети показали, как выглядит интерьер нового дома музыканта The Weeknd.

Читай также: Знаменитости, которые получили государственные награды по случаю Дня Независимости Украины

Канадский певец Ейбeл Тесфайе, который выступает под псевдонимом The Weeknd, купил шикарный особняк в Лос-Анджелесе за 70 миллионов долларов.

Известно, что прежние владельцы дома не планировали его продавать, но агенты по недвижимости артиста сумели их уговорить шестизначной суммой.

Отметим, что особняк расположен в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Из окон дворца открывается вид на загородный клуб Bel-Air.

Жилая площадь жилья составляет 33000 квадратных футов. В нем есть тренажерный зал, кинотеатр, музыкальная студия, крытый и открытый бассейны, спортивная площадка и сауна.

Интерьер дома The Weeknd Just Jared

The Weeknd купил дом за $70 млн Just Jared

Как выглядит особняк The Weeknd Just Jared

Фото особняка The Weeknd за $70 млн Just Jared

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.