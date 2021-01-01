ТОП-5 «самых желанных» актеров 2021 года

Эти кинозвезды сейчас находятся на вершине списка желаний каждого кастинг-директора.

Известный таблоид The Hollywood Reporter решил составить список актеров, которым удалось за последний год добиться невероятной популярности не только у зрителей, но и у кинодеятелей. Эти пять кинозвезд сейчас возглавляют списки желаний всех голливудских кастинг-директоров.

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На первой строчке ТОП-5 «самых желанных» актеров оказалась звезда мини-сериала «Ход королевы», американка с шотландскими и аргентинскими корнями Аня Тейлор-Джой. Совсем скоро на экраны выйдут еще два громких проекта 25-летней кинозвезды. Кинокритики предвещают, что у Ани есть все шансы стать новой музой режиссеров Кристофера Нолана и Дени Вильнева, а «Оскар» для девушки – это всего лишь вопрос времени.

Аня Тейлор-Джой Getty Images

Вторым в списке стал американец Джонатан Мэджорс, который впервые сыграл главную роль в кино только два года назад в картине «Последний темнокожий в Сан-Франциско». Позже он снялся в сериале «Локи» от Disney и Marvel и фильме ужасов «Страна Лавкрафта» от HBO. Эксперты уверены, что у Джонатана впереди «величественная» карьера.

Джонатан Мэджорс Getty Images

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Третье место в рейтинге отдали Флоренс Пью. Востребованность британской актрисы резко взлетела после съемок в кинолентах «Маленькие женщины» и «Солнцестояние». А после роли в «Черной вдове» 25-летняя звезда только закрепила статус одной из самых желанных актрис современности. Вскоре Флоренс появится в сериале «Соколиный глаз», хорроре «Не волнуйся, любимая» и картине «Хороший человек».

Флоренс Пью Getty Images

Четвертым в списке «самых желанных» оказался Энтони Рамос. 29-летний американский актер долгое время был убежден, что ему не удастся добиться больших успехов в кино. Но после бродвейского мюзикла «Гамильтон» его карьера пошла вверх. Энтони снялся в фильмах «Звезда родилась», «Годзилла: Король монстров», «Честный вор», а также получил главную роль в «Трансформерах».

Энтони Рамос Getty Images

Пятую строчку в рейтинге занимает 31-летний британский актер Реге-Жан Пейдж, который прославился в конце 2020 года после роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны». Поклонники Пейджа сильно расстроились, узнав, что он не сыграет во втором сезоне. Однако, уже известно, что актер согласился на съемки сразу в нескольких картинах – «Серый человек» от Netflix, долгожданной адаптации «Подземелья и драконы» и в перезапуске шпионского триллера «Святой».

Реге-Жан Пейдж Getty Images

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