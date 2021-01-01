Ольга Харлан объявила о том, что стала участницей юбилейного сезона «Танців з зірками».

После неудачной Олимпиады Харлан объявила об участии в «Танцях з зірками» instagram.com/olgakharlan

Обладательница четырех олимпийских наград Ольга Харлан рассекретила, чем будет заниматься после провального выступления в Токио. Украинская фехтовальщица объявила о своем участии в новом сезоне «Танців з зірками», который стартует 5 сентября.

Читай также: Олимпийские чемпионы независимой Украины

На официальной странице проекта в Инстаграм сообщается, что 30-летняя спортсменка приняла вызов от певицы Евгении Власовой. Сама же Ольга передала танцевальную эстафету актеру Артуру Логаю.

Напомним, что, кроме Харлан и Власовой, свое участие в шоу «Танців з зірками» уже подтвердили Джамала, Фагот, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко и Дима Каднай.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.