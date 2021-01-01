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После неудачной Олимпиады Харлан объявила об участии в «Танцях з зірками»

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Ольга Харлан объявила о том, что стала участницей юбилейного сезона «Танців з зірками».
После неудачной Олимпиады Харлан объявила об участии в «Танцях з зірками»
После неудачной Олимпиады Харлан объявила об участии в «Танцях з зірками»
instagram.com/olgakharlan

Обладательница четырех олимпийских наград Ольга Харлан рассекретила, чем будет заниматься после провального выступления в Токио. Украинская фехтовальщица объявила о своем участии в новом сезоне «Танців з зірками», который стартует 5 сентября.

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На официальной странице проекта в Инстаграм сообщается, что 30-летняя спортсменка приняла вызов от певицы Евгении Власовой. Сама же Ольга передала танцевальную эстафету актеру Артуру Логаю.

Напомним, что, кроме Харлан и Власовой, свое участие в шоу «Танців з зірками» уже подтвердили Джамала, Фагот, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко и Дима Каднай.

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Теги: Танці з зірками, Ольга Харлан, Олимпийские игры
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Источник: ivonа bigmir)net

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