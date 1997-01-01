Звезда украинского спорта намекнула на завершение карьеры после провала на Олимпиаде

Украинка, от которой ожидали золотую медаль, проиграла на Олимпийских играх 2020 в Токио.

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Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Пекина, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, а также бронзовая призёрка Олимпиад 2012 и 2016 годов Ольга Харлан на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, в котором рассказала об участии в Олимпийских играх 2020 в Токио. По ее словам, она мечтала получить золотую медаль, но из-за отсутствия практики в соревнованиях проиграла.

«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… «Смогу ли я заработать медаль?» , «А мне же так она НУЖНА!» «Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!», «Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио»,- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день», - написала Ольга Харлан.

Также одна добавила, что хочет отдохнуть и пожить без спорта:

«Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала».

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Спортсменка отметила, что никогда не была так откровенна в социальных сетях. Она понимает, что на нее обрушится много вопросов по этому поводу, но этой публикацией она надеется, что их будет меньше.

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