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«Больше не выйду на паркет»: Гвоздева завершила карьеру в «Танцях з зірками»

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Победительница «Танців з зірками 2018» Илона Гвоздева заявила, что больше не будет участвовать в шоу.
«Больше не выйду на паркет»: Гвоздева завершила карьеру в «Танцях з зірками»
«Больше не выйду на паркет»: Гвоздева завершила карьеру в «Танцях з зірками»
instagram.com/ilonagvozdeva

Известная украинская танцовщица, победительница «Танців з зірками 2018» и участница второго сезона «Танцюють всі» Илона Гвоздева сделала неожиданное заявление. 34-летняя артистка сообщила, что больше не появиться на паркете «Танців з зірками».

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О своем решении Гвоздева объявила на странице в Инстаграм. Танцовщица участвовала в проекте четыре года подряд. Ее партнерами были Юрий Ткач, Игорь Ласточкин, Владимир Остапчук и Дмитрий Танкович.

«Больше я не выйду на паркет проекта «Танцы со звездами». Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в 4 года! Каждый раз выходя на сцену я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнёр был по- своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители. За это время я старалась отдавать всю себя своему любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить Вам праздник», - обратилась к фанам Илона.

Хореограф добавила, что ушла из шоу потому, что пришло время двигаться дальше и искать себя в других сферах, помимо танцев.

«Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя… Я чувствую, что могу быть больше, чем просто Танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнёров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые и я хочу быть в их числе!», - поделилась Гвоздева.

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Теги: Илона Гвоздева, Танці з зірками
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Источник: ivonа bigmir)net

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