Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Знаменитые левши: ТОП-30 звезд, которые пишут левой рукой

Комментариев: 1
Узнайте, какие украинские и мировые знаменитости пишут левой рукой.
Знаменитые левши: ТОП-30 звезд, которые пишут левой рукой
Знаменитые левши: ТОП-30 звезд, которые пишут левой рукой
Getty Images

В четверг, 13 августа, во многих странах мира будут отмечать международный день левшей. Главной целью создания этого праздника было привлечение внимания общественности к повседневным проблемам, с которыми сталкиваются левши в мире, где преобладают правши.

Читай также: Украинские голоса зарубежных актеров: Кто озвучивает голливудских звезд

Согласно подсчетам, на планете насчитывается до 15% левшей, которых с каждым годом становиться больше, ведь во многих странах отказались от практики переучивания детей на правшей. Однако есть места, где левши все еще поддаются дискриминации. Так, в некоторых исламских странах запрещается есть левой рукой, а в Китае левшей физически наказывают.

Но, стоит отметить, что ученые доказали, что левши – это от рождения очень талантливые, креативные и творческие люди. И следующие знаменитости доказывают правдивость этого утверждения.

В честь Международного дня левши 2020 Ivona предлагает узнать, кто из мировых и украинских звезд пишет левой рукой. Смотрите в нашей галерее фото самых известных левшей.

Ранее мы писали, как определить ведущую руку ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: левши, международный день левшей, знаменитые левши
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.08.2020, 16:08
Оценка:  0
гость
Это и мой праздник я тоже левша.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь