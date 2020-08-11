Знаменитые левши: ТОП-30 звезд, которые пишут левой рукой

Узнайте, какие украинские и мировые знаменитости пишут левой рукой.

В четверг, 13 августа, во многих странах мира будут отмечать международный день левшей. Главной целью создания этого праздника было привлечение внимания общественности к повседневным проблемам, с которыми сталкиваются левши в мире, где преобладают правши.

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Согласно подсчетам, на планете насчитывается до 15% левшей, которых с каждым годом становиться больше, ведь во многих странах отказались от практики переучивания детей на правшей. Однако есть места, где левши все еще поддаются дискриминации. Так, в некоторых исламских странах запрещается есть левой рукой, а в Китае левшей физически наказывают.

Но, стоит отметить, что ученые доказали, что левши – это от рождения очень талантливые, креативные и творческие люди. И следующие знаменитости доказывают правдивость этого утверждения.

В честь Международного дня левши 2020 Ivona предлагает узнать, кто из мировых и украинских звезд пишет левой рукой. Смотрите в нашей галерее фото самых известных левшей.

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