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Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над 39-летней дочерью

Джеймс Спирс добровольно отказался от права опеки.
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над 39-летней дочерью
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над 39-летней дочерью
Getty Images

Джеймс Спирс готовь отказаться от опекунства над знаменитой поп-певицей Бритни Спирс. Отец артистки принимал за нее решение 13 лет. Но после обвинений в «злоупотребления опекунством» мужчина подал ходатайство о его отстранении в Высший суд Лос-Анджелеса. Об этом информирует издание TMZ.

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Отметим, что всего неделю назад 69-летний Джеймс требовал, чтобы Бритни поместили в психиатрическую лечебницу. Теперь же Спирс заявил, что не хочет публичной борьбы с дочерью. Отец певицы заверил, что всегда будет любить ее и заботиться о ее благополучии. По словам адвоката мужчины, нет реальных оснований для приостановления его опекунства.

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Теги: Бритни Спирс, суд, опекунство, отец Бритни Спирс, Джеймс Спирс
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Источник: ivonа bigmir)net

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