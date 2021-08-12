Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над 39-летней дочерью
Джеймс Спирс готовь отказаться от опекунства над знаменитой поп-певицей Бритни Спирс. Отец артистки принимал за нее решение 13 лет. Но после обвинений в «злоупотребления опекунством» мужчина подал ходатайство о его отстранении в Высший суд Лос-Анджелеса. Об этом информирует издание TMZ.
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Отметим, что всего неделю назад 69-летний Джеймс требовал, чтобы Бритни поместили в психиатрическую лечебницу. Теперь же Спирс заявил, что не хочет публичной борьбы с дочерью. Отец певицы заверил, что всегда будет любить ее и заботиться о ее благополучии. По словам адвоката мужчины, нет реальных оснований для приостановления его опекунства.
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