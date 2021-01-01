Джейсон Александер и Бритни Спирс были женаты всего 55 часов.

Экс-муж Спирс объяснил, почему их брак продлился чуть больше двух суток Getty Images

Друг детства и первый супруг популярной американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер дал откровенное интервью, в котором назвал настоящую причину расставания с поп-звездой.

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После празднования Нового 2004 года Спирс и Александр сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Поговаривают, что они просто переборщили с алкоголем и отправилась в одну из местных церквей. Но уже спустя 55 часов их брак был аннулирован.

В разговоре с журналистом Mail on Sunday экс-супруг Спирс заявил, что отцу Бритни не понравилось, что дочь вышла замуж без его ведома. Он заставил юристов признать брак не действительным. На это ему понадобилось чуть больше двух суток. По словам Джейсона, уже тогда жить певицы контролировали другие люди.

«То, что они сделали со мной и Бритни, должно было насторожить. Мужчины в черном налетели вместе с ее мамой и другими членами семьи, они заставили нас подписать документы, чтобы расторгнуть наш брак. Мы не хотели аннулировать его. Они солгали нам. Мне сказали, что это может навредить карьере Бритни. Речь всегда шла о том, чтобы контролировать Бритни и контролировать ее деньги. Она жила в кошмаре, намного худшем, чем кто-либо может представить, гораздо дольше, чем люди думают», - рассекретил 39-летний Александер.

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