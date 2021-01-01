MELOVIN рассекретил, как родители отреагировали на его каминг-аут

В начале июля артист публично объявил о своей бисексуальности.

Победитель «Х-фактора 6» и представитель Украины на «Евровидении 2018», певец MELOVIN поделился новыми подробностями своего каминг-аута. В начале июля 24-летний артист публично объявил о бисексуальности.

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А на днях во время интервью для YouTube-канала DOROTYE Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN - ред.) рассекретил, какой была реакция отца и мамы на его откровенное признание. По словам певца, родители восприняли эту новость нормально, однако определенные страхи у них возникли.

«Абсолютно нормально отреагировали. Они больше переживали за меня очень сильно, какая будет реакция. Возможно, даже переживала за себя, как будут близкие друзья спрашивать. Я говорю: Слушайте, ну спросят вас, а что это такое ваш сын сделал, ответьте «Ну спросите его. Может он вам в директе ответит». А я не отвечу», - рассказал MELOVIN.

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