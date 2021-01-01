Ольга Фреймут запустила YouTube-шоу об этикете: Реакция соцсетей

Первым гостем нового проекта Фреймут стал рэпер Kyivstoner.

Популярная украинская ведущая, экс-звезда программ «Ревизор» и «Кто сверху?» Ольга Фреймут долгое время делиться с подписчиками в соцсетях секретами правильных манер. Знаменитость даже выпустила книгу об этикете.

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А теперь телезвезда решила на эту тему создать собственное YouTube-шоу. Так, на днях Фреймут презентовала премьерный выпуск программы об этикете под названием «НіНіНі». Первым гостем проекта стал рэпер Kyivstoner. В свежем ролике Ольга учила музыканта, как правильно здороваться, пить чай, пользоваться салфеткой и рассказала, когда можно материться.

Видео собрало множество комментариев пользователей Сети, среди которых было больше положительных отзывов. Но и без критики не обошлось.

«Я дуже радий тому, що Ви, Ольга, врешті гучно повернетеся на широкі простори сучасного інтернет-мистецтва. Бажаю шалених успіхів»;

«Це бомба! Обожнюю Ольгу і дуже чекала в Ютубі. Ви повернулись з крутим форматом :)»;

«Это гениально 😆😆😆 Оля, наконец-то вы снимаете что-то своё, очень смешной и интересный формат❤️»;

«Это лучшее что я видел за последнее время. Очень крутой формат!»;

«Прикольно смотреть, но что Ольга говорила, ничего не понимал»;

«Ей богу не понимаю, зачем этот цирк нужен (понятно, что это шоу, но для жизни…). Я девушка из приличной семьи, работаю даже в сфере искусства. Но не понимаю. Ладно обычные правила, которые действительно обозначают аккуратность, вежливость. Но все это - зачем?», - пишут в комментариях.

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