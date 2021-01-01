Кунис и Кутчер записали шуточное видео об их скандальном методе воспитания

Звездную пару раскритиковали за нечастое купание детей.

В конце июля голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, американский актер Эштон Кутчер нарвались на критику из-за интервью. Так, в эфире подкаста Дакса Шепарда и Моники Падман «Armchair Expert» звездная пара заявила, что не видит смысла каждый день принимать душ.

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Супруги отметили, что 6-летнюю дочь Уятт Изабель и 4-летнего сына Димитрия купают только тогда, когда видят на них грязь. Такой метод воспитания не понравился многим пользователям Сети. Даже такие звезды как Дуэйн Джонсон, Джейсон Момоа и Cardi B обозвали Милу и Эштона грязнулями.

Спустя несколько недель Кунис и Кутчер решили записать шуточный ролик для тех, кто критикует их образ жизни. На странице Эштона в Инстаграм появилось видео, где пара ведет забавный диалог в ванной во время купания детей.

«Ты поливаешь детей водой? Ты пытаешься их растопить? Ты пытаешься покалечить их водой? Это нелепо! Что происходит? Это уже четвертый раз за неделю! Их естественные масла на теле будут уничтожены! Чего ты пытаешься добиться?», - говорит жене Кутчер в шуточном ролике.

А в описании к публикации актер написал, что ситуация с купанием вышла из под контроля.

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