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Известная актриса сообщила о неизлечимой болезни

Кристина Эпплгейт раскрыла свой диагноз.
Известная актриса сообщила о неизлечимой болезни
Известная актриса сообщила о неизлечимой болезни
Getty Images

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Известная американская актриса Кристина Эпплгейт откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни. Она призналась, что в этом году у нее диагностировали рассеянный склероз.

Также знаменитость попросила поклонников не терроризировать ее вопросами о личной жизни, дабы в спокойной обстановке продолжать борьбу с болезнью.

«Привет друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз «рассеянный склероз». Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только кто-нибудь ее не заблокирует.

Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: «Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует». И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь», – сообщила актриса.

Отметим, что Кристина Эпплгейт в 2008 году полностью удалила грудь из-за рака молочных желез. Это решение было радикальным, но более надежным. Через 9 лет ей удалили яичники и фаллопиевы трубы.

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Теги: Кристина Эпплгейт, болезни звезд, рассеянный склероз
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Источник: Ivona

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