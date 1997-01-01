Звезда «Блондинки в законе» продала свой бизнес за крупную сумму

Актриса продала свою продюсерскую компанию.

Известная американская актриса и звезда фильмов, таких как «Блондинка в законе», «В гостях у Элис», «Красотки в бегах», «Дикая», «Между небом и землей» и «Стильная штучка» Риз Уизерспун продала свою компанию «Hello Sunshine» за 900 миллионов долларов.

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Покупателями компании стало предприятие, которое поддерживает «Blackstone Group» во главе с Кевином Майером и Томом Стеггсом.

Актриса и ее СЕО-компания с Сарой Харден войдет в совет директоров проданной компании, и продолжат ею управлять.

«Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с Blackstone, что позволит нам рассказывать еще интереснее, удивительные и информативные истории о жизни во всем мире. Я очень взволнована тем, что это значит для нашего будущего», - сказала Риз.

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Отметим, что компания «Hello Sunshine» была создана в 2016 году для создания контента, ориентированного на женщин. На их счету популярные сериалы, такие как «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».

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