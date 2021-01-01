Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину

Артист попал «черный список» на три года.

Служба безопасности Украины запретила российскому артисту Филиппу Киркорову въезд в Украину на три года, сообщил Сергей Стерненко.

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Активист показал ответ от СБУ Олега Стефаника, который поступил 16 июля. В нем указано, что согласно решению за 7 июня 2021 года, Киркоров не может приехать в Украину.

Но поскольку в «черном списке» СБУ его нет, в Украине разрешено транслировать фильмы, концерты и песни с его участием.

Напомним, что в июле российского исполнителя внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, но вскоре ему якобы разрешили въезд на украинские земли – он исчез из «черного списка».

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