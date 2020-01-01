МакSим начала идти на поправку: подробности

Певица начала самостоятельно дышать.

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Известная российская певица Марина Абросимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, стала чувствовать себя значительно лучше. Артистка, которая еще находится в реанимации, пришла в себя и уже смотрит телевизор. Она самостоятельно дышит через кислородную маску, а передвигается по больнице на кресле в сопровождении медицинского персонала.

«Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое легкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают все меньше», - сообщают представители певицы.

Отметим, в середине июня российская исполнительница попала в больницу с признаками коронавирусной инфекции. У нее была высокая температура, кашель, сильная слабость и поражение легких на 40%. При всем этом, тест на коронавирус был отрицательным. Все время перебивания в больнице Марина находилась в реанимации, где боролась за жизнь. Она даже была в коме некоторое время.

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