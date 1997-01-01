Хью Джекман рассказал о неизлечимой болезни

Актер сделал биопсию кожи.

Читай также: Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой и алкоголем

Известный австралийский актер и звезда фильма «Люди-Х» Хью Джекман прошел обследование у дерматолога. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал видео, в котором рассказал подписчикам, что сделал биопсию кожи.

«Привет, друзья, я хотел сообщить вам... Я только что ушел от моих удивительных врачей. Они увидели что-то немного необычное, поэтому взяли биопсию, чтобы проверить ее. Спасибо за заботу. Я дам вам знать, что происходит, но они думают, что это, вероятно, нормально», - сказал актер.

Отметим, что 52-летний Джекман показал пластырь на носу, когда рассказывал о недавнем походе к врачу. Он призвал поклонников пройти обследование на рак кожи и ежедневно использовать солнцезащитный крем.

К слову, в 2013 году он впервые узнал о своем диагнозе, а в 2015 году звезда последний раз лечился от рака кожи.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.