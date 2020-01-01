Основатель Microsoft развелся с супругой после 27 лет брака.

После 27 лет брака: Билл Гейтс официально развелся с женой instagram.com/melindafrenchgates

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft, Билл Гейтс и его жена, филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс официально развелись, в понедельник, 2 августа 2021 года.

Читай также: Кейт Мосс заподозрили в романе с 24-летним манекенщиком

В документах суда говорится, что Билл и Мелинда Гейтс заключили договор о раздельном проживании (separation contract), а также согласились разделить имущество, долги и судебные издержки поровну.

Экс-супруги объявили о разводе в мае текущего года. В период 27-летнего брака у пары появилось трое детей, которые уже достигли 18-летнего возраста. Поэтому проблем с опекой у Гейтсов не будет.

Читай также: ТОП-5 допинг-скандалов на Олимпийских играх в Токио 2020

Отметим, что Мелинда после развода оставила фамилию мужа и получила акции разных компаний на более чем три миллиарда долларов.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.