После 27 лет брака: Билл Гейтс официально развелся с женой
Американский миллиардер и основатель компании Microsoft, Билл Гейтс и его жена, филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс официально развелись, в понедельник, 2 августа 2021 года.
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В документах суда говорится, что Билл и Мелинда Гейтс заключили договор о раздельном проживании (separation contract), а также согласились разделить имущество, долги и судебные издержки поровну.
Экс-супруги объявили о разводе в мае текущего года. В период 27-летнего брака у пары появилось трое детей, которые уже достигли 18-летнего возраста. Поэтому проблем с опекой у Гейтсов не будет.
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Отметим, что Мелинда после развода оставила фамилию мужа и получила акции разных компаний на более чем три миллиарда долларов.
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